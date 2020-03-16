По результатам торгов на Казахстанской фондовой бирже 16 марта курс доллара составил 434,59 тенге. С пятницы доллар подорожал на 29,13 тенге, с 10 марта – почти на 53 тенге. Некоторые обменные пункты возобновили операции по иностранной валюте, цена продажи долларов достигает 438-440 тенге, евро – 493-499 тенге. Покупают доллары в обменниках по 432-433 тенге. 16 марта с начала открытия торгов в 10.15 до 11.00 на бирже не было заключено ни одной сделки по по инструменту USDKZT_TOM. Обменники повысили курс доллара до 440 тенге, а позже приостановили все операции с иностранными валютами. По данным investing.com, цены на нефть Brent опустились ниже 32 долларов за баррель (минус 7%). В Нацбанке пока не комментируют обвал нацвалюты к доллару. Утром 16 марта финрегулятор распространил сообщение, в котором заявил, что сохраняет за собой право на сглаживание колебаний курса и в случае ухудшения ситуации в мировой экономике не исключает дополнительных мер для поддержания стабильности цен, ситуации на валютном и финансовом рынках страны. Утром 16 марта в обменниках Уральск американскую валюту покупали по 415 тенге, а продажа составляла 425 тенге. Впрочем, практически все обменные пункты приостановили продажу доллара. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.