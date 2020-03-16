Фото с сайта Atpress.kz В социальных сетях администрация крупных торговых центров разместила объявления о том, что в связи с введением режима чрезвычайного положения ТРЦ "Baizaar" приостанавливает свою работу с 16 марта по 15 апреля. – В связи с установлением режима ЧП в стране из-за короновируса с 16 марта торговый дом "Лимон" закрыт для посещений. В случае улучшения ситуации мы обязательно вас проинформируем! - написала администрация торгового объекта. Между тем, в акимате города Атырау сообщили,что рынки и магазины будут работать в обычном режиме. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.