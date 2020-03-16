Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам заместителя руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг ЗКО Нурлыбека Мустаева, в ЗКО, по данным на утро 16 марта, заболевших коронавирусной инфекции нет. - Под медицинским наблюдением путем обзвона находится 54 человека, то есть врачи звонят им и узнают их состояние. Оборудованные боксы приведены в готовность, но людей там пока нет. Если у кого-то будет подозрение на коронавирус, то больной будет помещен в инфекционную больницу и у него возьмут анализ на грипп и коронавирусную инфекцию, - рассказал Нурлыбек Мустаев. Также Нурлыбек Мустаев сообщил, что анализ будет проводить вирусологическая лаборатория филиала национального центра экспертизы в ЗКО. По данным на вечер 15 марта, по Алматы семь заболевших коронавирусной инфекцией, в Нур-Султане – двое, всего девять человек. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.