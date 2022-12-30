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Социум

Какая будет погода на Новый год в Уральске

По данным «Казгидромета», 31 декабря на севере и востоке ЗКО ожидаются гололёд и туман. Фото Медета Медресова Большая часть территории Казахстана будут под влиянием ложбины циклона и атмосферных фронтов, с чем пройдёт снег. В Уральске ожидается снег. В дневное время температура воздуха составит 0..+2 градусов, ночью похолодает до -4..-6. Ветер до 14 метров в секунду. В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +1..+3 градусов, ночью -3..-5 градусов. Ветер до 10 метров в секунду. В Актобе прогнозируют снег. Днём ожидается до -2..-4 градусов. Ночью похолодает до -8..-10 градусов. Ветер до 8
Дана Рахметова
Какая будет погода на Новый год в Уральске
По данным «Казгидромета», 31 декабря на севере и востоке ЗКО ожидаются гололёд и туман.
В Уральске наконец выпал снег
В Уральске наконец выпал снег
Фото Медета Медресова Большая часть территории Казахстана будут под влиянием ложбины циклона и атмосферных фронтов, с чем пройдёт снег.
  • В Уральске ожидается снег. В дневное время температура воздуха составит 0..+2 градусов, ночью похолодает до -4..-6. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +1..+3 градусов, ночью -3..-5 градусов. Ветер до 10 метров в секунду.
  • В Актобе прогнозируют снег. Днём ожидается до -2..-4 градусов. Ночью похолодает до -8..-10 градусов. Ветер до 8 метров в секунду.
  • В Актау - переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +5..+7 градусов, ночью опустятся до -1..+1 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
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Уральск Актобе Атырау ЗКО погода

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