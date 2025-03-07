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Социум

Какая погода ждет жителей ЗКО в Международный женский день

Днем ожидается снег, дождь, метель и гололед.
Жулдызхан Хасангалиева
Какая погода ждет жителей ЗКО в Международный женский день

По данным РГП «Казгидромет», восьмого марта в Западно-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. На востоке, севере области ожидается аналогичная погода. Ветер на севере, востоке и западе области с порывами 15-20 метров в секунду.

По данным РГП «Казгидромет», в Уральске ожидается снег с дождем, гололед и низовая метель. Температура воздуха днем +2 градусов, ночью -4. 

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В Атырау без осадков, днем +7 градуса, ночью -3. 

Снег с дождем и гололед ожидается в Актобе. Температура воздуха днем составит +1 градусов, ночью -1. 

Облачную погоду без осадков синоптики прогнозируют в Актау, днем +10 градусов, ночью до +6. 

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