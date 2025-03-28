Какие этносы живут в ЗКО

На начало 2025 года в области проживает 695 988 человек.

По данным Бюро национальной статистики, в Казахстане проживает 20 283 399 человек.

Из них:

в городах — 12 773 115 человек,

в сёлах — 7 510 284.

Мужчин — 9 910 837, женщин — 10 372 562.

Западно-Казахстанская область (ЗКО)

На начало 2025 года в ЗКО проживает 695 988 человек.

В 2024 году мужчин было 339 125, женщин — 354 136.

Национальный состав по стране:

Казахов — 14 456 709 человек (71,3%). В ЗКО — 548 542.

Русских — 2 963 938 (14,6%). В ЗКО — 109 651.

Узбеков — 678 487 (3,3%). В ЗКО — 907.

Украинцев — 371 807 (1,8%). В ЗКО — 12 780.

В ЗКО также проживают представители других национальностей. Например:

Карачаевцы — 13 человек,

Чехи - 15 человек,

Венгры — 15 человек,

Китайцы - 2 человека,

Американцы — 2 человека.

Не указали свою национальность — 707 человек, большинство из них живёт в Уральске. Людей других национальностей — 1 330. Больше всего иностранцев проживает в Уральске, Бурлинском и Байтерекском районах. Интересно, что в нашей области нет караимов, ассирийцев и монголов.

Также аналитики сообщили, что ожидаемая продолжительность жизни при рождении в Казахстане составляет 75,44 года. У мужчин — 71,33 года, у женщин — 79,42 года. В городах люди живут дольше — 76,14 года, в сельской местности — 74,26 года. Самая высокая ожидаемая продолжительность жизни зафиксирована в Алматы — 78,78 года, самая низкая — в области Ұлытау — 72,48 года.