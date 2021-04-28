Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Әділет партиясы баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Какие мероприятия пройдут 1 мая в Уральске

В этот день в Казахстане отмечается День единства народа, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Стоит отметить, что мероприятия, посвященные этому празднику, начнутся с апреля. 29 апреля в 12.00 пройдет круглый стол, посвященный Дню единства народа Казахстана, с участием представителей этнокультурных объединений АНК ЗКО в школе–гимназии эстетического направления №47 г.Уральска29 апреля в 12.00 пройдет круглый стол, посвященный Дню единства народа Казахстана, с участием представителей этнокультурных объединений АНК ЗКО в школе–гимназии эстетического напр
Дана Рахметова
Какие мероприятия пройдут 1 мая в Уральске
В этот день в Казахстане отмечается День единства народа, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Какие мероприятия продут 1 мая
Какие мероприятия продут 1 мая
Иллюстративное фото из архива "МГ"   Стоит отметить, что мероприятия, посвященные этому празднику, начнутся с апреля. 29 апреля в 12.00 пройдет круглый стол, посвященный Дню единства народа Казахстана, с участием представителей этнокультурных объединений АНК ЗКО в школе–гимназии эстетического направления №47 г.Уральска29 апреля в 12.00 пройдет круглый стол, посвященный Дню единства народа Казахстана, с участием представителей этнокультурных объединений АНК ЗКО в школе–гимназии эстетического направления №47 г.Уральска. 29 апреля в 16.00 состоится научная конференция «Татулығымыз бір шаңырақ астында», посвященная Дню Единства народа Казахстана, с участием этнокультурных объединений и структурных подразделений АНК ЗКО в Доме Дружбы АНК ЗКО 1 мая в 09.00 пройдет акция по посадке деревьев с участием председателей и членов этнокультурных объединений, структурных подразделений АНК ЗКО возле Дома Дружбы АНК ЗКО. 1 мая в 10.30 - в рамках реализации республиканского марафона «30 добрых дел», благотворительная 11 акция «Караван милосердия» с участием этнокультурных объединений и структурных подразделений, молодежного движения «Жаңғыру жолы» и волонтеров АНК ЗКО в Доме Дружбы АНК ЗКО. 1 мая в 11.00 - Молодежный флешмоб «Біз - Казақстанның біртұтас халқымыз!» с участием молодежного движения «Жаңғыру жолы» и волонтеров АНК ЗКО в Доме Дружбы АНК ЗКО. 1 мая в 11.30 - праздничный концерт с участием детских коллективов этнокультурных объединений в Доме Дружбы АНК ЗКО. Стоит отметить, что в этом году 1 мая выпадает на субботу, поэтому автоматически выходным днем становится понедельник, 3 мая. Выходным днем также будет 7 мая - День защитника Отечества, а также 9 мая - День Победы, который выпадает на воскресенье, соответственно выходным днем будет и 10 мая. Таким образом, казахстанцы отдохнут 1, 2, 3, 7, 8, 9 и 10 мая. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
1 мая День единства народа Казахстана

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article