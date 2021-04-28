Какие мероприятия пройдут 1 мая в Уральске

В этот день в Казахстане отмечается День единства народа, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Стоит отметить, что мероприятия, посвященные этому празднику, начнутся с апреля. 29 апреля в 12.00 пройдет круглый стол, посвященный Дню единства народа Казахстана, с участием представителей этнокультурных объединений АНК ЗКО в школе–гимназии эстетического направления №47 г.Уральска29 апреля в 12.00 пройдет круглый стол, посвященный Дню единства народа Казахстана, с участием представителей этнокультурных объединений АНК ЗКО в школе–гимназии эстетического напр