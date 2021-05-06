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Социум

Какие мероприятия пройдут на День Победы в Уральске

Большинство праздничных мероприятий пройдут в режиме онлайн, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По информации пресс-службы акима города, 7 мая, в день Защитника Отечества, в 15.00 в доме культуры молодежи пройдет праздничный концерт "Ерликке тагзым". Он будет проходить в режиме онлайн. 9 мая, в День Победы, состоится возложение цветов к памятникам и монументам. Цветы будут возлагать к памятникам "Братская могила", на площади "Девушки-героини", к памятникам Г.Жукова и Т. Масина, а также к монументу "Этих дней не смолкнет слава". – В это же день в 11.00 в доме культуры молодежи пройдет
Арайлым Усербаева
Какие мероприятия пройдут на День Победы в Уральске
Большинство праздничных мероприятий пройдут в режиме онлайн, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Какие мероприятия пройдут ко Дню Победы в Уральске
Какие мероприятия пройдут ко Дню Победы в Уральске
По информации пресс-службы акима города, 7 мая, в день Защитника Отечества, в 15.00 в доме культуры молодежи пройдет праздничный концерт "Ерликке тагзым". Он будет проходить в режиме онлайн. 9 мая, в День Победы, состоится возложение цветов к памятникам и монументам. Цветы будут возлагать к памятникам "Братская могила", на площади "Девушки-героини", к памятникам Г.Жукова и Т. Масина, а также к монументу "Этих дней не смолкнет слава". – В это же день в 11.00 в доме культуры молодежи пройдет праздничный театрализованный концерт "Умытылмас Улы Женис". Концерт будет проходить в онлайн режиме. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  
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