Какие мероприятия пройдут на День Победы в Уральске

Большинство праздничных мероприятий пройдут в режиме онлайн, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По информации пресс-службы акима города, 7 мая, в день Защитника Отечества, в 15.00 в доме культуры молодежи пройдет праздничный концерт "Ерликке тагзым". Он будет проходить в режиме онлайн. 9 мая, в День Победы, состоится возложение цветов к памятникам и монументам. Цветы будут возлагать к памятникам "Братская могила", на площади "Девушки-героини", к памятникам Г.Жукова и Т. Масина, а также к монументу "Этих дней не смолкнет слава". – В это же день в 11.00 в доме культуры молодежи пройдет