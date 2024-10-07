Шестого октября наблюдатели коалиции «Дауыс» присутствовали во всех отрытых участках страны. Всего было охвачено порядка девяти с половиной тысяч участков. В составе наблюдательной сети участвовала 181 организация из числа НПО и профсоюзов.

– Мы обеспечивали присутствие на участках в течение всего дня с момента открытия и до подписания протоколов голосования. Во всех штабах Коалиции на уровне регионов в течение дня работали ситуационные центры. Они получали информацию с мест в режиме реального времени. Фактически, мы имеем полную и достоверную картину хода голосования. Проведенный анализ отчетов наших наблюдателей с мест в целом подтверждает высокую активность и явку граждан на уровне, соответствующем объявленным ЦКР. Также хочу сказать, что в ходе наблюдения за работой участковых комиссий грубых нарушений закона не выявлено. Есть определенные моменты, которые содержали замечания к работе комиссий, к поведению голосующих и действиям наблюдателей на участках. Но в целом можно сказать, что нарушений, способных подвергнуть сомнению итоги голосования на местах не было установлено, - сообщили наблюдатели.

В числе выявленных нарушений отмечу следующие моменты.

допускалось вхождение в кабину для голосования двух и более граждан. В этих случаях наши наблюдатели реагировали незамедлительно и требовали устранять нарушения на месте.

был выявлен ряд фактов агитации на участке, в т.ч. попытки проноса в кабины для голосования агитационных материалов. Их содержание включало материалы как за строительство АЭС, так и против. Такие факты были отмечены на семи участках.

были установлены попытки голосования за отсутствующих родственников, членов семьи. Особенно это характерно для сельской местности. Наши наблюдатели незамедлительно реагировали и пресекали такие действия.

на некоторых участках наблюдатели устанавливали факты подписания бюллетеня членами УКР до фиксации фамилии голосующего в журнале. Эти факты мы также устраняли на месте.

Кроме этого, в ряде случаев имело место нарушение порядка процедур голосования и вмешательства в работу комиссий со стороны наблюдателей и голосующих. В том числе люди пытались проводить съемку голосующих в кабинках, фотографировать списки участников голосования. Требовали выдать протокола в нарушение установленных законом сроков.

По всем этим фактам наши представители действовали в установленном порядке и обращались с заявлениями к председателям комиссий референдума.

В целом детализированный отчет о всех нюансах наблюдения наблюдатели отразят в письменном докладе, который будет подготовлен после подробной обработки всех анкет наблюдателей с 9,5 тысяч участков.