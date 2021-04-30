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Социум

Какие предприятия в Уральске установили программу Ashyq

Предприятия, установившие программу Ashyq, могут беспрепятственно работать в будни и выходные, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Суть проекта Ashyq в том, что пользователей условно разделят по цветам: красный, желтый, синий, зеленый - и будут пропускать в ряд заведений по QR-коду. Для этого нужно установить приложение на свой смартфон, либо предъявить ИИН при входе. Директор палаты предпринимателей ЗКО Нуржан Максотов рассказал, что, по данным на 30 апреля, QR-код получили руководители 91 бизнес-объекта. - В данный момент программа работает в 14 биз
Дана Рахметова
Какие предприятия в Уральске установили программу Ashyq
Предприятия, установившие программу Ashyq, могут беспрепятственно работать в будни и выходные, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Каким объектам в ЗКО разрешили работать без ограничений с приложением Ashyq
Каким объектам в ЗКО разрешили работать без ограничений с приложением Ashyq
Иллюстративное фото из архива "МГ" Суть проекта Ashyq в том, что пользователей условно разделят по цветам: красный, желтый, синий, зеленый - и будут пропускать в ряд заведений по QR-коду. Для этого нужно установить приложение на свой смартфон, либо предъявить ИИН при входе. Директор палаты предпринимателей ЗКО Нуржан Максотов рассказал, что, по данным на 30 апреля, QR-код получили руководители 91 бизнес-объекта. - В данный момент программа работает в 14 бизнес-объектах. 91 предприятие получили QR-код, 14 из них уже работают с программой, они размещены на сайте областного акимата и stopcovid.kz. Сегодня мы подадим список еще 33 предприятий для размещения на сайте. Остальные 43 проходят предусмотренное недельное обучение, затем их список также будет размещен на stopcovid.kz, - рассказал Нуржан Максотов. Список заведений, установивших программу Ashyq: Кинотеатр "Галактика" - сеть Кинотеатров "Cinema Park" - кинотеатр Kinoplexx - фитнес центр "Энергия" - фитнес-клуб Flymax - фитнес-клуб Doberman - фитнес-клуб X-FITNESS - Tropicana сауна - боулинг "Галактика" - "Пинта" бар-гриль Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.    

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