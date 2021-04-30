Какие предприятия в Уральске установили программу Ashyq

Предприятия, установившие программу Ashyq, могут беспрепятственно работать в будни и выходные, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Суть проекта Ashyq в том, что пользователей условно разделят по цветам: красный, желтый, синий, зеленый - и будут пропускать в ряд заведений по QR-коду. Для этого нужно установить приложение на свой смартфон, либо предъявить ИИН при входе. Директор палаты предпринимателей ЗКО Нуржан Максотов рассказал, что, по данным на 30 апреля, QR-код получили руководители 91 бизнес-объекта. - В данный момент программа работает в 14 биз