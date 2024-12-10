Какие преступления совершают женщины чаще всего в Казахстане

По данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам, лидером среди преступлений у женщин остаётся мошенничество – на него пришлось 30% приговоров в 2023 году. На втором месте – кража (20%), а замыкает тройку присвоение или растрата чужого имущества (7%).

По данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам, лидером среди преступлений у женщин остаётся мошенничество – на него пришлось 30% приговоров в 2023 году. На втором месте – кража (20%), а замыкает тройку присвоение или растрата чужого имущества (7%).

У мужчин чаще всего фиксируют кражи – 25% приговоров. На втором месте – наркопреступления (15%), на третьем – мошенничество (9%).

Женщины совершают преступления реже. В 2023 году их доля среди всех осуждённых составила всего 11%, а в 2024 году немного увеличилась – до 13%. Но есть и преступления, за которых осуждают больше женщин. Так, в 2024 году за организацию притонов для занятий проституцией к концу сентября осудили 56 женщин и только 13 мужчин, за торговлю несовершеннолетними – 12 женщин и 3 мужчин. Еще женщинам принадлежит, к примеру, сомнительное лидерство по оскорблениям: 91 против 79.

Важно учитывать, что в статистике каждому человеку присваивается только одно осуждение, отражающее наиболее серьезное из совершенных преступлений.