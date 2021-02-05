Если вы едете в страны ЕАЭС, то никаких ограничений по ввозу и вывозу иностранной валюты не будет. Вы пройдете только пограничный контроль. Если вы направляетесь в другие страны через границу любой из пяти стран ЕАЭС – Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, то, согласно Договору о порядке перемещения физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза, при единовременном ввозе наличных денежных средств и (или) дорожных чеков на общую сумму, превышающую в эквиваленте десять тысяч долларов США, указанные денежные средства и (или) дорожные чеки подлежат таможенному декларированию в письменной форме путем подачи пассажирской таможенной декларации на всю сумму ввозимых наличных денежных средств и (или) дорожных чеков. Преимуществом международных платежных карточек является отсутствие необходимости их декларирования при наличии на карточке любой суммы. В разных странах существуют свои правила ввоза валюты, с которыми необходимо ознакомиться заблаговременно, для исключения проблем с законодательством иностранного государства.

Иллюстративное фото с сайта lovekampuchea.wordpress.com В департаменте государственных доходов по Мангистауской области прояснили для туристов какие страны открыты для казахстанцев во время пандемии и что с собой можно ввозить через таможенные границы.Чтобы путешествие прошло без казусов, необходимо соблюдать меры предосторожности во время пандемии.Обязательный ПЦР-тест (с момента забора материала до времени прилета рейса по расписанию должно пройти не более 96 часов) с отрицательным результатом. Все пассажиры, прибывающие в Мальдивскую Республику, должны иметь справку ПЦР-анализа с отрицательным результатом на английском языке. Дети до одного года освобождаются от теста. Отсутствие 14-дневного карантина по прибытии. Обязательное заполнение медицинской декларации здоровья строго не раньше чем за 24 часа до своего прилета в Мальдивскую Республику и за 24 часа до обратного вылета. В декларацию необходимо загрузить ваше фото (размером до 2 мегабайт), а также ПЦР-тест с отрицательным результатом. Виза выдается бесплатно по прилету в аэропорт. Срок действия визы — 30 дней с момента получения.К сожалению, межведомственная комиссия приняла решение о сокращении количества рейсов из Казахстана в Турцию. Например, отменены прямые рейсы из Атырау в Стамбул. Но следует учесть, что из-за ухудшения ситуации с COVID-19 правительство Турции приняло решение о введении комендантского часа: в будни он длится с 21.00 местного времени до 05.00, в выходные — с 21.00 пятницы до 05.00 понедельника.С 30 декабря 2020 года пассажиры, направляющиеся в Турцию, должны предъявлять справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию (справка действительна в течение 72 часов с момента взятия пробы биоматериала до запланированного времени вылета в Турцию). Справка может быть как в печатном, так и в электронном варианте и должна быть на английском или турецком языке. В случае отсутствия справки с отрицательным результатом ПЦР-теста пассажиры не будут допущены на борт из аэропорта вылета. Данное требование не распространяется на транзитных пассажиров. Детям до 6 лет проходить тест не требуется.Ради поездки в столицу ОАЭ, яркого джип-сафари или шопинга в крупнейших торговых центрах путешественникам из Казахстана придется постараться.С 31 января 2021 года все пассажиры, направляющиеся в Дубай, должны предъявлять справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию. Забор материала должен быть получен в течение 72 часов до запланированного времени отправления рейса. Пассажиры, путешествующие транзитом через Дубай, не обязаны предоставлять справку ПЦР-анализа. Дети до 12 лет и пассажиры со средней или тяжелой степенью инвалидности освобождаются от теста. Результат ПЦР-теста должен быть в печатном варианте на английском или арабском языке. Справки с внесенными от руки данными не принимаются. Пассажиры, прибывающие из некоторых стран, будут сдавать повторный тест по прибытии в Дубай. Пассажир должен иметь медицинскую страховку, действительную для использования в ОАЭ и покрывающую расходы на случай положительного результата теста на COVID-19. Это требование распространяется на туристов и пассажиров, путешествующих транзитом через Дубай.Новость об открытии границ порадовала казахстанцев, поскольку они тут же принялись сметать путевки в курортные города.Все прибывающие в Египет обязаны иметь при себе справку с отрицательным результатом ПЦР-теста. Сертификат на COVID-19 обязателен к сдаче туристам в возрасте от 6 лет и старше. В справке должны быть время и дата взятия мазка. С момента взятия мазка до момента прилета должно пройти не более 72 часов. В аэропорту Шарм-эль-Шейха обязательно наличие на справке оригинальной печати, подписи врача, QR-кода или штрих-кода. Допускается один из двух вариантов.Билеты в солнечный Тбилиси стоят относительно дешево, поэтому притока казахстанских туристов местные жители ждут уже в феврале. С одним лишь важным условием — вы должны быть вакцинированы от COVID-19. Кроме того, карантинные ограничения ослабят только в тех городах, где эпидемиологическая ситуация улучшилась. Это Батуми, Зугдиди, Поти, Гори и Телави. А в Тбилиси возобновили свою работу торговые центры и непродовольственные магазины. Рынки закрытого типа во всех городах Грузии откроются с 15 февраля. Также до 1 марта в силе остается комендантский час — запрет на передвижение с 21.00 до 05.00. Обязательным остается ношение масок как в закрытых помещениях, так и на улицах. К сожалению, пока что не планируется и открытие горнолыжных курортов Грузии. Принятые два месяца назад ограничения продолжат действовать в Бакуриани, Гудаури, Местия и Годердзи.C февраля 2021 года в Грузию могут попасть все иностранные граждане, которые прошли два этапа получения вакцины, сертифицированной ВОЗ. На границе все обязаны пройти контрольный ПЦР-тест. На данном этапе идет дискуссия о том, нужно ли въезжающим проходить дополнительный тест через несколько дней. Перед посадкой на рейс все пассажиры и экипаж проходят обязательный медицинский осмотр. Помимо этих стран, нашим гражданам разрешен въезд в Россию, Узбекистан, Беларусь, Кыргызстан, Украину и Южную Корею. Еще три страны готовы принять туристов без карантина, если у них есть отрицательный ПЦР-тест и сертификат, подтверждающий, что они прошли два этапа вакцинации от COVID-19. Это Сейшельские острова, Румыния и Исландия (вакцина должна быть одобрена ВОЗ). Подобные правила скоро должны вступить в силу в еще одном популярном туристическом направлении — Таиланде.В 2019 году Евразийская экономическая комиссия отменила существовавшее в ЕАЭС ограничение на вывоз алкоголя и табака физическим лицам для личного пользования. В настоящее время на таможенную территорию ЕАЭС физические лица могут ввозить: - сигареты или табак из расчета 200 сигарет или 50 сигар, 250 граммов табака на совершеннолетнего человека. Все, что превышает эти лимиты - незаконно; - беспошлинно на территорию Казахстана совершеннолетним также можно взять не более трех литров алкоголя. Если цена и вес ввозимых товаров превысит установленные пороги, то владельцу придется заплатить пошлину в размере 30% от стоимости товара. Отметим, что с 1 января 2019 года снизился порог беспошлинного ввоза товаров для личного пользования наземным и морским транспортом на территорию стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) до 500 евро, а общий вес таких товаров не должен превышать 25 килограммов. Также туристы или гости страны могут провозить с собой необходимые вещи для индивидуального пользования. Однако их количество не должно превышать соответствующих норм: - продукты питания – не более 10 килограммов на человека; - одежда и обувь – не более одного предмета одного наименования, фасона и размера. Речь идет о дорогой верхней одежде из кожи и меха; - ювелирные изделия – пять вещей; - велосипед – 1 штука на человека; - детская коляска – 1 штука на человека; - мобильный телефон - 2 единицы на человека; - планшет – 2 единицы на человека; - ноутбук, нэтбук - 1 единица на человека.На территорию республики согласно таможенным правилам запрещено ввозить следующие товары: - любые виды оружия и боеприпасов; - наркотики и медикаменты, их содержащие; - материалы, в которых содержится пропаганда войны, терроризма, расизма, насилия; - материалы порнографического характера; - почву и грунт, в том числе растения с почвой, - болезни и вредители растений; - подкарантинную продукцию и продукцию, зараженную карантинными организмами. Отметим, что в случае выявления в багаже пассажира запрещенных товаров, они изымаются, а нарушителя ждет административная или уголовная ответственность.Физические лица вправе без таможенного декларирования ввозить или вывозить наличную иностранную и национальную валюту (за исключением монет из драгоценных металлов) и дорожные чеки в общей сумме, равной или не превышающей в эквиваленте десять тысяч долларов США (порядка 4,2 миллионов тенге). Сумма, превышающая в эквиваленте десять тысяч долларов США, подлежит обязательному таможенному декларированию, за исключением случаев ввоза или вывоза, осуществляемого с территории или на территорию, которая является составной частью таможенной территории стран ЕАЭС. Таможенное декларирование осуществляется посредством подачи таможенной декларации в письменной форме на всю сумму, с указанием сведений о происхождении и предназначении перемещаемых наличных денег и дорожных чеков. Необходимо запомнить следующие правила провоза через границу наличных денег:За несоблюдение установленного порядка перемещения наличных денежных средств физическими лицами предусмотрена административная ответственность по статье 551 ч. 3 КоАП РК «Недекларирование или недостоверное таможенное декларирование товаров, наличных денежных средств, денежных инструментов, недостоверное заявление сведений в таможенных документах» так и уголовная ответственность по статье 234 УК РК «Экономическая контрабанда».