Фото с сайта azh.kz Официально 27-летний гаитянец стал игроком «Атырау» 2 февраля. Сумма трансфера, согласно Transfermarkt, составила 200 тысяч евро. Основное амплуа Кристиана – левый защитник. До нынешнего контракта он дважды стал чемпионом Армении в составе ФК «Арарат-Армения». Кроме того, в свой родной клуб вернулся Куаныш Калмуратов – после годичной аренды в кызылординском «Кайсаре». Сейчас команда «Атырау» находится в турецкой Анталии на зимних тренировочных сборах, готовясь к чемпионату страны в премьер-лиге, куда она вернулась после годичного перерыва.