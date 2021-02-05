В Уральске открылся филиал клиники онкореабилитации «КИПР», где пациенты с тяжелой стадией онкозаболевания имеют возможность получить высокоэффективное реабилитационное лечение. Медуслуги клиники проводятся на платной основе.
Частная клиника онкореабилитации «КИПР» открылась и действует в г. Нур-Султан с 2018 года. По словам онколога-реабилитолога клиники Айдара Омарбекова, ее специалисты занимаются обследованием и лечением больных онкопатологией различной степени, особенно третьей или четвертой стадии болезни.
- Онкобольные, перенесшие операцию, лучевую терапию и лечение химиопрепаратами, избавляются от раковой опухоли, но получают осложнения. Их выписывают домой под наблюдение участкового врача, и они остро нуждаются в реабилитации, - рассказал специалист. – Медицина шагнула далеко вперед, и наша клиника работает по самым современным инновационным технологиям, по которым были достигнуты значительные положительные результаты в лечении патологии. Проще говоря, когда злокачественная опухоль возникла в организме и ее раковые клетки начинают развиваться, они начинают перепрограммировать весь организм человека, и все системы органов начинают работать на их рост. Наша задача – вклиниться в этот онкологический процесс, остановить его и по возможности дать ему обратный ход. В большинстве случаев это возможно. Возрастных ограничений нет. Необходим лишь психологический настрой и решимость самого пациента, его уверенность, поддержка со стороны родных и близких, доверие к лечащим специалистам нашей клиники, чтобы победить в этой схватке. Такое лечение было применено к более чем одной тысяче пациентов, из которых 70% получили положительный результат.
По словам врача, во-первых, собирается подробный анамнез болезни, проводится тщательное обследование пациента и выявляются причины возникновения рака. В беседе с пациентом врач-онколог подробно узнает информацию о его жизни: как он появился на свет (при естественных родах или путем кесарево сечении), какие болезни он перенес, какими заболеваниями болели родители, какие есть сопутствующие заболевания, имеет ли вредные привычки и так далее. К слову, важна каждая мелочь, так как причинами раковых заболеваний могут быть различные вирусы, бактерии или грибки, и онкопроцесс мог возникнуть 10-15 лет назад. Наряду с онкозаболеваниями у пациентов часто встречались такие тяжелые сопутствующие патологии, как псориаз, сахарный диабет, артериальная гипертензия.
Опыт клиники показал, что в процессе излечения онкологических заболеваний, у пациентов приходили в норму сахар в крови и артериальная гипертензия, исчезали проявления псориаза, в результате пациенты излечивались от данных сопутствующих патологий. Пациенты сдают общие клинические анализы крови и имунноферментный анализ крови для выявления патогенной микрофлоры, которая стала причиной для возникновения онкологических заболеваний и причиной нарушения иммунной системы организма в целом.
- Совокупность результатов исследования заболевания помогает выстроить правильный и четкий курс лечения для пациента, причем у каждого он индивидуальный. С математической точностью строго определяется расчет лекарственной терапии. Лечение проводится в условиях дневного стационара, срок одного курса составляет 28 дней. Хочу отметить также, что курс лечения ежедневно корректируется, - продолжил онколог.
Учитывая имеющийся опыт в лечении псориаза, сахарного диабета и артериальной гипертензии, клиника также ведет прием пациентов с данными патологиями. Кроме этого, в клинике ведет прием врач маммолог-онколог высшей категории Тайман Аманов. Прием специалиста ведется по записи по тел.: +7 776 902 07 00, +7 705 796 69 10.
В этом году было принято решение открыть филиал клиники в Уральске, так как в западных регионах Казахстана отмечается большое количество онкобольных. На данный момент ведется прием самим специалистом из столицы, в дальнейшем возможно осуществление онлайн консультации.
Наши контакты и адреса:
г. Астана Тел.: 8 705 755 41 41
г. Уральск, пр. Абая (бывш. пр. Евразия, р-н Ледового дворца), 177.
Тел.: 8(7112) 54 20 19, +7 776 936 45 45.
www. nocancer.kz @onko_clinic
Лицензия №18017166 от 14.09.2018г. выдана ГУ Управлением общественного здравоохранения Астаны.
Новости Компаний
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.