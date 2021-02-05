Лекарства больным COVID-19 должна доставить участковая медсестра, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Более 400 тонн лекарств для лечения COVID-19 ввезут в Казахстан Иллюстративное фото из архива "МГ" И.о. руководителя управления здравоохранения Арман Калибеков, выступая на брифинге в РСК, сообщил, что согласно перечню лекарственных средств в рамках ГОБМП и в системе ОСМС, утвержденному приказом МЗ РК № 666 от от 29 августа 2017 года, пациенты,  получающие лечение на амбулаторном уровне с легкой формой КВИ и пневмонией обеспечиваются следующими бесплатными лекарственными средствами: Какие лекарства могут получить бесплатно больные COVID-19 в ЗКО Арман Калибеков отметил, что торговые наименования препаратов могут отличаться от вышеуказанных, так как в приказе указаны международные непатентованные названия препаратов. - Мобильная бригада в составе врача и СМР, выезжает на дом пациента, проводит осмотр и оценку состояния и назначает лечение. Участковая медсестра осуществляет доставку назначенных лекарственных препаратов на дом, - рассказал Арман Калибеков. Перечень бесплатных лекарственных средств, предоставляемых для получающих лечение на амбулаторном уровне с легкой формой КВИ и пневмонией, размещен на сайт www.stopcovid.kz. Также перечень бесплатных лекарств можно узнать в поликлинике. Заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Нурлыбек Мустаев заявил, что даже если вы сдали тест на коронавирус платно и он оказался положительным, результат передается в поликлинику по месту прикрепления. - Если же результат не был передан участковому врачу, значит вы не прикреплены к поликлинике. В таком случае обратитесь в поликлинику по месту жительства, - объяснил Нурлыбек Мустаев.