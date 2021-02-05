Гражданин Азербайджана грозится распространить фото и видео интимного характера и преследует женщину, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
32-летняя Жулдыз Килимова развелась с мужем и воспитывала двоих детей. В 2018 году в социальных сетях познакомилась с гражданином Азербайджана Гильманом Рехмановым, который на тот момент работал на стройке в Махмбетском районе Атырауской области.
– Сначала мы дружили и просто разговаривали по телефону. Затем наша дружба переросла в близкие отношения. Гильман жил в Атырау на съемной квартире, которую арендовал на длительное время. Я тоже иногда туда приезжала с детьми. Наше общение протекало равномерно. В сентябре того же года компания, в которой он работал, по работе переместилась в город Шымкент. Время от времени он приезжал ко мне, узнал пароль моего телефона и изменил пароль от моей личной почты. Мне и в голову не приходило, что он способен на дурные поступки. 6 марта 2019 года он приехал в Атырау и сказал, что хочет увидеть меня. Мы поссорились, во время драки он забрал у меня телефон, который когда-то сам подарил мне и выгнал меня, - написала Жулдыз Килимова в своем посте в Facebook.
На следующий день мужчина уехал в Шымкент, а позже Жулдыз узнала, что кто-то поменял все пароли от ее социальных сетей. Дальше, по словам женщины, ее жизнь превратилась в кошмар. Гильман Рехманов начал ее шантажировать и угрожать, что распространит ее фотографии интимного характера.
– Он скинул мне видео наших постельных отношений, которые снимал тайно. Мое сердце ушло в пятки, и я почти потеряла сознание, как будто земля ушла из-под ног. Он хотел, чтобы я неукоснительно выполняла все его требования, докладывала о каждом своем шаге. Я вставала на колени, умоляла не распространять видео, так как среди мои подписчиков в Instagram были все мои родственники, друзья, соседи, коллеги и просто знакомы. Я докладывала о каждом своем шаге. Он не стал останавливаться на достигнутом и, наконец, заставил меня вступать с ним в половую связь через WhatsApp. Через камеру он мне сказал, чтобы я показала ему свое обнаженное тело. Я так боялась, что в интернет попадет то видео, что была вынуждена подчиниться, - говорит Жулдыз.
Позже мужчина и вовсе отредактировал фотографии матери, брата и дочери Жулдыз, подписал их непристойными выражениями и выложил в Instagram. Друзья и родственники начали звонить Жулдыз и ее маме, требуя объяснений.
– Мама упала в обморок. На следующий день мы пошли в полицию и написали заявление. Однако никаких сдвигов не было. Все осуждали меня, оскорбляли и я решила покончить с собой, пришла на мост, позвонила Гильману и сказала, что в моей смерти будет виноват он. Гильман испугался, позвонил маме, она прибежала к мосту и отговорила меня. Нашим делом занимался следователь Айтжан Ихсанов, мы с мамой ходили в полицию каждый день. В конце концов пришлось лично подойти к следователю Айтжану Ихсанову и предложить деньги. Он согласился, приехал ко мне домой и забрал 100 тысяч тенге. Следователь сказал, что я должна выманить Гильмана в Атырау и тогда полиция его задержит. Я так и сделала, 3 июля Гильман приехал в Атырау и полиция его задержала. Рехманов признал вину, плакал, извинялся. Родители его позвонили мне, извинились и умоляли простить. Я поверила, простила и забрала заявление и 6 августа 2019 года его отпустили, - пишет Жулдыз Килимова.
Через десять дней Гильман Рехманов вновь объявился в Instagram и написал и снова начал угрожать Жулдыз, что превратит ее жизнь в ад.
– Гильман сказал, что заплатил нашим полицейским три тысяч долларов и теперь я должна вернуть ему эти деньги. Иначе он грозился опубликовать фото и видео. Оказывается, он уехал в Азербайджан и решил добить меня. Он выложил в Instagram фотографии всех моих соседей, друзей, родителей, братьев и сестер. Соседи пришли в мой дом, устроили скандал и потребовали, чтобы я поскорее переехала с этого дома. За два дня я нашла другую квартиру и переехала. Он узнал мой адрес и распространил информацию, что по этому адресу есть девушки, которые занимаются проституцией. В квартиру, где я жила, начали приходить разные мужчины. Мы с мамой сменили номера, маме даже пришлось уволиться со школы, так как об этой истории узнали ее коллеги и ученики. Позже Гильман начал угрожать мне, что похитит мою дочь и изнасилует. Открыл страницу в Instagram, загрузил фотографии мамы и написал, что она тоже занимается проституцией. Я вновь решила покончить с собой, думала, что так закончится этот кошмар, но в последний момент одумалась и решила бороться, - продолжает Жулдыз.
Девушка обратилась в азербайджанскую диаспару, но помощи она не получила. Тогда женщина решилась на отчаянный шаг - убить Гильмана.
– Я была готова отсидеть 10-15 лет, обратилась к криминальному авторитету Дикому Арману, но помочь он мне не смог. Я написала пост в Facebook, где описала все, что происходило, со всех уголков страны мне начали писать люди и предлагать помощь. Начальник департамента полиции Камза Умбеткалиев, его заместитель Болат Кушкалиев собрались и вынудили меня удалить, обещав, что решат мою проблему. Но результата не было никакого. Фотографии появлялись днем и ночью. Обращалась к ясновидящим и гадалкам, просила навести на него порчу, платила большие деньги, но и тут никто не помог мне. Мои дети видели мое беспомощное состояние, дочь плакала и просила меня не умирать. Мне и моим родителям, братьям и сестрам очень тяжело, ведь я живу в своей стране, на своей земле, в своем Казахстане и мне никакие органы ничем не в силах помочь. Я потеряла всякую надежду. Живу для двоих детей. Дни следуют друг за другом. Кто-нибудь сможет помочь нам, найдет ли кто-нибудь решение, кто спасет нас от этого ада, добрые люди? Обращаюсь к президенту Казахстана Токаеву К.К. и президенту Азербайджана Алиеву И.Г., кажется, больше не к кому. Это мое последнее письмо! Если вы не поможете, уважаемые Касым-Жомарт Кемелович и Ильхам Гейдар оглы, то я сделаю одно из двух: или убью себя, или убью его, - заключила Жулдыз Килимова.
В своем посте девушка отметила всевозможные инстанции.
В пресс-службе департамента полиции Атырауской области сообщили, что Гильман Рехманов в данный момент находится в республике Азербайджан.
– В данное время ведется досудебное расследование по части 1 статьи 194 УК РК "Вымогательство". В связи с пребыванием подозреваемого в Республике Азербайджан направлено поручение об оказании правовой помощи, - сообщили в полиции.
