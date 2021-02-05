Хирург Теректинской районной больницы №2 Марлен Жарылгасынов говорит, что в апреле 2020 года на базе медучреждения в посёлке Акжайык был открыт инфекционный стационар. – Во время пика пандемии я работал в этом стационаре, сначала 14 дней, а потом 10. Больных было очень много, ситуация была крайне тяжелая. Я и мои коллеги жили в школьном интернате, а работали в "грязной зоне". Из врачей я был один, стационар был рассчитан на 20 коек. Позже в документации я заметил, что, оказывается, наряду с нами в "грязной зоне» работали еще несколько человек, которых мы хорошо знаем, но по факту мы их не видели ни разу. Их фамилии значились в табели, одна из них супруга директора больницы, вторая медсестра СВА (семейно-врачебной амбулатории - прим. автора). Я начал задумываться, спросил у коллег, в курсе ли они этой ситуации. Они ответили, что нет. Получается, что эти люди, не работая в опасной зоне, получили надбавки, которые мы заработали честным трудом. Я считаю, что так быть не должно, нельзя пользоваться такой ситуацией, - возмущается мужчина. 31 декабря прошло года Марлен Жарылгасынов со своим коллегой, врачом-эпидемиологом Мирасом Алибекулы напрямую попросили директора больницы разъяснить ситуацию. По их словам, тот сказал, что его супруга работала заведующей, а медсестра якобы получила надбавки за своего супруга, который работал медбратом. – Мы спросили об этом у старшей медсестры, которая заполняет табели. Она сразу сказала, что такие люди тут не работали, запись разговора имеется, - отмечает мужчина. Еще в сентябре 2020 года Марлен Жарылгасынов обратился в антикоррупционную службу по ЗКО с просьбой разобраться в ситуации. – Я не стал оставлять письменное заявление, так как сотрудники антикора заверили, что рассмотрят мое обращение и проведут проверку. Они сказали, что анонимное обращение будут рассматривать дольше обычного. Я оставил им фотографии табелей, месяц ждал ответ, но не дождался. Спустя месяц я снова обратился в антикоррупционную службу, меня снова выпроводили и обещали проверить. Каждый день звонил им и ждал до декабря. В декабре позвонил в call-центр антикоррупционной службы по номеру 1424, они снова перенаправили меня в местную службу. 30 декабря я все же написал письменное заявление и потребовал, чтобы в этой ситуации разобрались. Мне ответили, что по факту "мертвых душ" нет уголовного правонарушения, а есть лишь административное и направят в департамент внутреннего госаудита. Ответственный сотрудник этого ведомства сообщил мне, что 1 февраля они будут проводить проверку, о результатах которой мне дополнительно сообщат. Но сегодня уже 4 февраля, а ответа нет, - говорит Марлен Жарылгасынов. Врачи уже не верят в справедливость. Марлен Жарылгасынов и Мирас Алибекулы сами заразились коронавирусной инфекцей и вынуждены были получать лечение. – Мы обращались ко всем, принесли все доказательства, готовы были писать заявление, но никаких сдвигов нет. У нас нет личной неприязни ни к директору, ни к его супруге, ни к другим людям. Мы лишь хотим, чтобы была справедливость. Некоторые честно работают, днями и ночами дежурят, сутками работают, мы даже переболели COVID-19, а другие просто так получают выплаты. Пусть будет справедливость, больше нам ничего не нужно, - говорит Мирас Алибекулы. Между тем сам директор Теректинской районной больницы №2 Бекзат Кубаев отказался прокомментировать ситуацию и попросил направить письменный запрос. В антикоррупционной службе по ЗКО сообщили, что обращение врачей Теректинской районной больницы было перенаправлено в департамент внутреннего государственного аудита по ЗКО (ДВГА) для проведения необходимой проверки. В свою очередь руководитель ДВГА по ЗКО Раманхан Турегелдиев сообщил, что действительно от хирурга Теректинской районной больницы Марлена Жарылгасынова поступило заявление, по которому проводится проверка. – Было обращение о том, что сотрудники, которые не были задействованы в борьбе с КВИ в период пандемии, получали надбавки. По данному заявлению был назначен аудит и в этой медицинской организации проводится проверка, наш сотрудник находится на месте. Срок завершения аудиторской проверки сегодня, 5 февраля, а в понедельник будут известны результаты, - сообщил Раманхан Турегелдиев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.