Иллюстративное фото из архива "МГ" С 1 по 4 февраля в Атырауской области от коронавирусной инфекции были вакцинированы 680 медицинских работников. Добровольная вакцинация проводится поэтапно, сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области. В регионе открыты 24 пункта вакцинации против коронавируса. Приобретены специальные морозильные камеры для хранения вакцин. Сегодня прошедшие вакцинацию медицинские работники здоровы и чувствуют себя хорошо. - Случаев госпитализации после вакцинации не зарегистрировано. На данном этапе вакцинация проводится среди медицинских работников, которые считаются подверженными более высокому риску заражения. Привиты врачи инфекционных больниц и отделений интенсивной терапии, реанимации, парамедики и медработники поликлиник. Получившие вакцинацию находятся под наблюдением врачей на протяжении трех дней , - сказал заместитель руководителя областного управления здравоохранения Кайсар Абдалиев.