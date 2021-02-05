Под угрозой подтопления талыми водами оказалась областная детская больница и многоэтажки в Зачаганске, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Зачаганск под угрозой подтопления: не справляются насосы КНС или арыки? Областная детская многопрофильная больница Вчера, 4 января, в ТОО "Батыс су арнасы" сообщили, что из-за обильного таяния снега в самотечном канализационном коллекторе Зачаганска поднялся уровень сточных вод. Тогда коммунальная служба отметила, что возникла угроза подтопления Областной детской многопрофильной больницы и подвалов многоэтажных домов, в связи с чем предприятие заявило о необходимости отключения водоснабжения в микрорайонах Арман, Коктем, Кен дала, Сарытау, Жаксы аул, Аул ученых, а также в районах Птицефабрики, Медколледжа, ул. Мункеулы и в здании спецЦОНа. Позже коммунальщики разместили объявление на своей странице в Instаgram, где говорится, что во избежание подтопления подача воды будет приостановлена и на 5 февраля с 7.00 без указания времени подключения водоснабжения. Пользователи активно комментировали эту новость, а вернее выражали свое недовольство и негодование. - Надо было вовремя чистить снег, погода (такая - прим.автора) не первый и не второй день, что за безобразие и безответственность?! - отметила пользователь zaytunatin. - Дайте воду в Сарытау, 6 часов уже (без воды - прим.автора), запасемся хоть, - написала пользователь bee_maya865. Сегодня, 5 февраля, корреспонденты "МГ" проехались по Зачаганску и увидели, что творится на дорогах. Жители района Сарытау отмечают, что с ужасом ждут весны. - Да у нас уже сейчас не проехать, что будет весной - боюсь представить, - говорит вопрос житель Сарытау Айдар. - Каждый год одни и те же проблемы: грязь, слякоть, нет дорог, огромные лужи. В микрорайоне Коктем арыки наполнены водой, снегом и мусором. В некоторых местах скапливается очень много воды не только на проезжей части, но и во дворах. Канал водоотведения вдоль саратовской трассы весь в снегу, возможно, под ним и течет вода. Старшая по дому №105 по ул. Мункеулы Батима Бисембеева рассказала, что они сами пытаются справиться с проблемой и нанимают технику чистить двор от снега и воды. К слову, арычная система здесь вовсе не предусмотрена. - Дом наш сдали в эксплуатацию в 2014 году, в 2015 все заселились. Наш дом в зоне подтопления, такое расположение, что он находится как бы в низине. Нам акимат Зачаганска помогает, выделяют ассенизаторскую машину и она откачивает тут воду, иначе все подвалы затопит. У нас нет водоотведения и все это прекрасно знают, - сказала Батима Бисембеева. Женщина отмечает, что они боятся подтопления даже летом, после обильного дождя. - Нам нужно сделать арыки, - сказала она. Между тем, стоимость одного часа работы техники составляет 10 тысяч тенге. Впрочем, о проблеме и угрозе подтопления рассказал и.о. аким Зачаганского сельского округа Аккали Аубекеров. - В связи с неблагоприятными погодными условиями талая вода могла заполнить колодцы и насосные станции. Если этого не предотвратить, могла произойти авария. Поэтому было временное отключение воды, - рассказал Аккали Аубекеров. - К примеру, Областная детская больница расположена так, что сточные воды стекают туда. Как выяснилось, проблема существует давно. Вчера мы ездили в больницу, все обошлось, ничего не подтопило, все подвалы сухие. Вчера там сотрудники ТОО "Батыс су арнасы" откачивали воду с помощью ассенизаторских машин. Также со слов акима Зачаганска, сегодня работа по откачке воды в поселке продолжается. - У нас есть 3-4 проблемных участка, где возможно подтопление: один участок в СМП, еще один участок по Мункеулы, 105 (там нет арычной системы), просто по улице Мункеулы именно по вертикальной планировке работы еще не завершены, шли судебные тяжбы с первым подрядчиком, который делал вертикальную планировку. Вроде бы все разрешилось, ждем теперь финансирования на этот год. Потому что проектно-сметная документация готова, экспертизу проект прошел. К примеру, сегодня был только один звонок с Киевской, 15, чтобы откачали воду. Других подтоплений не было, - заверил он. Со слов  Аккали Аубекерова, в настоящее время ведутся работы по вывозу снега. Снег был вывезен с улицы Киевской и Алгабасской. Сейчас в Зачаганске работают два погрузчика, шесть КамАЗов и два автогрейдера. Работает одна вакуумная машина, - пояснил аким. Также Аккали Аубекеров сказал свое видение, почему все же возникла ситуация с отключением воды. -  Отключение воды происходит не в первый раз. Просто так получилось и снег начал таять, и дожди пошли. Весной будет все нормально - будем работать. Мы сейчас очистили арыки в районе Свистун горы. Там чисто, поэтому задержки талых вод не будет. К паводкам подготовились. Мое мнение - нужно поставить более мощные насосы в самотечном канализационном коллекторе. Если бы в системе водоотведения поселка были неполадки, то тогда стоки талых вод, пошли бы обратно и наполнили подвалы многоэтажных домов, - сказал аким Зачаганска и добавил, что каналы отведения талых вод справляются. По его словам, в Зачаганске предстоит еще много работы по благоустройству, в некоторых местах до сих пор нет тротуаров и освещения. Заместитель генерального директора по производственным вопросам ТОО "Батыс су арнасы" Арман Кинжибаев отметил, что тут все зависит от объема талых и дождевых вод. Если пойдет дождь и начнет переполнять канализационные коллектора, насосы не будут успевать перекачивать воду. - Вообще канализационные коллекторы предназначены для перекачки стоков жилых домов, а когда начинают с улицы сливать в колодцы воду, в том числе дождевую, со дворов, с предприятий, трубы становятся переполнены и начинает эта канализация идти обратно в дома. Вчера мы максимально работали и никаких аварий у нас не было. После обеда, когда пошел дождь и дождевая и ливневая вода начала сливаться в канализацию, повысился уровень и появилась угроза подтопления жилых домов, подвалов и больницы. И чтобы устранить угрозу, мы временно отключили воду, уровень снизился и мы снова подали воду. Я могу объяснить, когда в нормальном режиме работает канализационная станция и коллектора к примеру если брать КНС-29, она перекачивает 200 кубических метров в час, она работает так каждый день, она на это рассчитана. А когда начинает литься вода со всего города, то тогда объем воды увеличивается. Все арыки и ливневки не работают по городу и все забито снегом и естественно все льется  в канализацию. А туда сливаться ничего не должно, мы должны перекачивать только стоки от жилых массивов. Ливневая канализация и арыки в городе должны чистится своевременно, должны очищаться дороги, чтобы вода потом не попадала в колодцы. Вода не будет попадать и все будет работать. Это не только такая проблема у нас, все колодцы затапливаются, у всех организаций, - пояснил Арман Кинжибаев. К слову, со слов жителей Зачаганска, в настоящее время вода есть. Зачаганск под угрозой подтопления: не справляются насосы КНС или арыки? Так выглядит микрорайон Сарытау. Зачаганск под угрозой подтопления: не справляются насосы КНС или арыки? Так выглядит микрорайон Сарытау. Зачаганск под угрозой подтопления: не справляются насосы КНС или арыки? Так выглядит микрорайон Сарытау. Зачаганск под угрозой подтопления: не справляются насосы КНС или арыки? микрорайон Коктем, улица Мункеулы Зачаганск под угрозой подтопления: не справляются насосы КНС или арыки? микрорайон Коктем Зачаганск под угрозой подтопления: не справляются насосы КНС или арыки? микрорайон Коктем Зачаганск под угрозой подтопления: не справляются насосы КНС или арыки? Жители Коктем, как циркачи, научились держать равновесие, пытаясь дойти до дома Зачаганск под угрозой подтопления: не справляются насосы КНС или арыки? микрорайон Коктем Зачаганск под угрозой подтопления: не справляются насосы КНС или арыки? микрорайон Коктем Зачаганск под угрозой подтопления: не справляются насосы КНС или арыки? микрорайон Коктем, улица Мункеулы 105. Так выглядит один из самых проблемных дворов - здесь нет арыков Зачаганск под угрозой подтопления: не справляются насосы КНС или арыки? Батима Бисембеева Зачаганск под угрозой подтопления: не справляются насосы КНС или арыки? Воду откачивают не только на дорогах, но и во дворах (улица Мункеулы) Зачаганск под угрозой подтопления: не справляются насосы КНС или арыки? Так выглядит канал водоотведения вдоль саратовской трассы Зачаганск под угрозой подтопления: не справляются насосы КНС или арыки? Свой "океан" образовался у акимата Зачаганска Зачаганск под угрозой подтопления: не справляются насосы КНС или арыки? Аким Зачаганска Аккали Аубекеров Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото Медета МЕДРЕСОВА