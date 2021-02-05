Под угрозой подтопления талыми водами оказалась областная детская больница и многоэтажки в Зачаганске, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Областная детская многопрофильная больница
Вчера, 4 января, в ТОО "Батыс су арнасы" сообщили, что из-за обильного таяния снега в самотечном канализационном коллекторе Зачаганска поднялся уровень
сточных вод. Тогда коммунальная служба отметила, что возникла угроза подтопления Областной детской многопрофильной больницы и подвалов многоэтажных домов, в связи с чем предприятие заявило о необходимости отключения водоснабжения в микрорайонах Арман, Коктем, Кен дала, Сарытау, Жаксы аул, Аул ученых, а также в районах Птицефабрики, Медколледжа, ул. Мункеулы и в здании спецЦОНа.
Позже коммунальщики разместили объявление на своей странице в Instаgram
, где говорится, что во избежание подтопления подача воды будет приостановлена и на 5 февраля с 7.00 без указания времени подключения водоснабжения.
Пользователи активно комментировали эту новость, а вернее выражали свое недовольство и негодование.
- Надо было вовремя чистить снег, погода (такая - прим.автора) не первый и не второй день, что за безобразие и безответственность?! - отметила пользователь zaytunatin.
- Дайте воду в Сарытау, 6 часов уже (без воды - прим.автора), запасемся хоть, - написала пользователь bee_maya865.
Сегодня, 5 февраля, корреспонденты "МГ" проехались по Зачаганску и увидели, что творится на дорогах.
Жители района Сарытау отмечают, что с ужасом ждут весны.
- Да у нас уже сейчас не проехать, что будет весной - боюсь представить, - говорит вопрос житель Сарытау Айдар. - Каждый год одни и те же проблемы: грязь, слякоть, нет дорог, огромные лужи.
В микрорайоне Коктем арыки наполнены водой, снегом и мусором. В некоторых местах скапливается очень много воды не только на проезжей части, но и во дворах. Канал водоотведения вдоль саратовской трассы весь в снегу, возможно, под ним и течет вода.
Старшая по дому №105 по ул. Мункеулы Батима Бисембеева рассказала, что они сами пытаются справиться с проблемой и нанимают технику чистить двор от снега и воды. К слову, арычная система здесь вовсе не предусмотрена.
- Дом наш сдали в эксплуатацию в 2014 году, в 2015 все заселились. Наш дом в зоне подтопления, такое расположение, что он находится как бы в низине. Нам акимат Зачаганска помогает, выделяют ассенизаторскую машину и она откачивает тут воду, иначе все подвалы затопит. У нас нет водоотведения и все это прекрасно знают, - сказала Батима Бисембеева.
Женщина отмечает, что они боятся подтопления даже летом, после обильного дождя.
- Нам нужно сделать арыки, - сказала она.
Между тем, стоимость одного часа работы техники составляет 10 тысяч тенге.
Впрочем, о проблеме и угрозе подтопления рассказал и.о. аким Зачаганского сельского округа Аккали Аубекеров.
- В связи с неблагоприятными погодными условиями талая вода могла заполнить колодцы и насосные станции. Если этого не предотвратить, могла произойти авария. Поэтому было временное отключение воды, - рассказал Аккали Аубекеров. - К примеру, Областная детская больница расположена так, что сточные воды стекают туда. Как выяснилось, проблема существует давно. Вчера мы ездили в больницу, все обошлось, ничего не подтопило, все подвалы сухие. Вчера там сотрудники ТОО "Батыс су арнасы" откачивали воду с помощью ассенизаторских машин.
Также со слов акима Зачаганска, сегодня работа по откачке воды в поселке продолжается.
- У нас есть 3-4 проблемных участка, где возможно подтопление: один участок в СМП, еще один участок по Мункеулы, 105 (там нет арычной системы), просто по улице Мункеулы именно по вертикальной планировке работы еще не завершены, шли судебные тяжбы с первым подрядчиком, который делал вертикальную планировку. Вроде бы все разрешилось, ждем теперь финансирования на этот год. Потому что проектно-сметная документация готова, экспертизу проект прошел. К примеру, сегодня был только один звонок с Киевской, 15, чтобы откачали воду. Других подтоплений не было, - заверил он.
Со слов Аккали Аубекерова, в настоящее время ведутся работы по вывозу снега. Снег был вывезен с улицы Киевской и Алгабасской. Сейчас в Зачаганске работают два погрузчика, шесть КамАЗов и два автогрейдера. Работает одна вакуумная машина, - пояснил аким.
Также Аккали Аубекеров сказал свое видение, почему все же возникла ситуация с отключением воды.
- Отключение воды происходит не в первый раз. Просто так получилось и снег начал таять, и дожди пошли. Весной будет все нормально - будем работать. Мы сейчас очистили арыки в районе Свистун горы. Там чисто, поэтому задержки талых вод не будет. К паводкам подготовились. Мое мнение - нужно поставить более мощные насосы в самотечном канализационном коллекторе. Если бы в системе водоотведения поселка были неполадки, то тогда стоки талых вод, пошли бы обратно и наполнили подвалы многоэтажных домов, - сказал аким Зачаганска и добавил, что каналы отведения талых вод справляются.
По его словам, в Зачаганске предстоит еще много работы по благоустройству, в некоторых местах до сих пор нет тротуаров и освещения.
Заместитель генерального директора по производственным вопросам ТОО "Батыс су арнасы" Арман Кинжибаев отметил, что тут все зависит от объема талых и дождевых вод. Если пойдет дождь и начнет переполнять канализационные коллектора, насосы не будут успевать перекачивать воду.
- Вообще канализационные коллекторы предназначены для перекачки стоков жилых домов, а когда начинают с улицы сливать в колодцы воду, в том числе дождевую, со дворов, с предприятий, трубы становятся переполнены и начинает эта канализация идти обратно в дома. Вчера мы максимально работали и никаких аварий у нас не было. После обеда, когда пошел дождь и дождевая и ливневая вода начала сливаться в канализацию, повысился уровень и появилась угроза подтопления жилых домов, подвалов и больницы. И чтобы устранить угрозу, мы временно отключили воду, уровень снизился и мы снова подали воду. Я могу объяснить, когда в нормальном режиме работает канализационная станция и коллектора к примеру если брать КНС-29, она перекачивает 200 кубических метров в час, она работает так каждый день, она на это рассчитана. А когда начинает литься вода со всего города, то тогда объем воды увеличивается. Все арыки и ливневки не работают по городу и все забито снегом и естественно все льется в канализацию. А туда сливаться ничего не должно, мы должны перекачивать только стоки от жилых массивов. Ливневая канализация и арыки в городе должны чистится своевременно, должны очищаться дороги, чтобы вода потом не попадала в колодцы. Вода не будет попадать и все будет работать. Это не только такая проблема у нас, все колодцы затапливаются, у всех организаций, - пояснил Арман Кинжибаев.
К слову, со слов жителей Зачаганска, в настоящее время вода есть.
Так выглядит микрорайон Сарытау.
микрорайон Коктем, улица Мункеулы
Жители Коктем, как циркачи, научились держать равновесие, пытаясь дойти до дома
микрорайон Коктем, улица Мункеулы 105. Так выглядит один из самых проблемных дворов - здесь нет арыков
Батима Бисембеева
Воду откачивают не только на дорогах, но и во дворах (улица Мункеулы)
Так выглядит канал водоотведения вдоль саратовской трассы
Свой "океан" образовался у акимата Зачаганска
Аким Зачаганска Аккали Аубекеров
Фото Медета МЕДРЕСОВА