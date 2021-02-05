Фотографии с плакатами работники общепитов распространяют в соцсетях, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".  Работники ресторанов и кафе Уральска запустили челлендж с просьбой дать им работу В группе zhaloby_uralsk_official в Instagram размещены фотографии, на которых работники ресторанов держат плакаты с надписями: "На что нам жить", "Оплатите мой кредит", "Дайте нам работу", "Мы хотим работать", "Мы устали выживать", "Накормите моих детей". - Уральские сотрудники кафе и ресторанов хотят быть услышанными!!! Массовое сокращение штата из за ограничительных мер прошли в заведениях города. Сотни, а может тысячи людей останутся без работы и средств существования!!! - подписаны размещенные фотографии. Напомним, 22 января в здании ТРЦ City Center собрались десятки рестораторов города Уральск. Все они были возмущены ограничительными мерами, которые прописаны в последнем постановлении главного санитарного врача Мухамгали Арыспаева, которое вступает в силу с 25 января. В частности, им сократили время работы до 20.00. 26 января аким ЗКО Гали Искалиев на заседании оперштаба предложил владельцам ресторанов переформатировать свой бизнес во время карантина: организовать кружки и спортзалы. Однако бизнесмены эту идею не поддержали, сказав, что их помещения для этого не предусмотрены. Работники ресторанов и кафе Уральска запустили челлендж с просьбой дать им работу Работники ресторанов и кафе Уральска запустили челлендж с просьбой дать им работу Работники ресторанов и кафе Уральска запустили челлендж с просьбой дать им работу Работники ресторанов и кафе Уральска запустили челлендж с просьбой дать им работу Работники ресторанов и кафе Уральска запустили челлендж с просьбой дать им работу Работники ресторанов и кафе Уральска запустили челлендж с просьбой дать им работу Работники ресторанов и кафе Уральска запустили челлендж с просьбой дать им работу Работники ресторанов и кафе Уральска запустили челлендж с просьбой дать им работу Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото со страницы zhaloby_uralsk_official в Instagram 