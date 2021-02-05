Гаитянин будет играть за местный клуб бесплатно, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на РСК Атырауской области. ФК «Атырау» заключил контракт с гаитянцем на 200 тысяч евро Фото с сайта azh.kz В РСК сообщили, что на одном из местных новостных сайтов была опубликована недостоверная информация о переходе в ФК "Атырау" футболиста за 200 тысяч евро. - Действительно, в футбольный клуб «Атырау» перебрался игрок сборной Гаити. Кристиан Алекс Джуниор присоединился к команде в качестве свободного агента. Совершенно бесплатно. Клуб не платил за переход футболиста, - сказал руководитель управления физической культуры и спорта Атырауской области Ринат Ибрагимов. Напомним, последним клубом 27- летнего защитника был «Арарат–Армения», в составе которого он за 2 года дважды становился чемпионом Армении.