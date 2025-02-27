Какими именами чаще всего называют своих детей жители ЗКО

Всего с начала года в области на свет появились 950 малышей.

Как сообщили в ЗКОФ НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан», наиболее популярными именами для новорожденных мальчиков являются Мухаммед, Ибрагим, Амирхан. Среди девочек лидируют имена Каусар, Айзере и Айерке.

Отметим, что с начала 2025 года в отделе РАГС ЗКО зарегистрировано более 950 актовых записей о рождении детей. В том числе в области родилось 16 пар близнецов.

В ведомстве напомнили, что оформить свидетельство о рождении ребенка можно несколькими способами: через ЦОН, портал электронного правительства и приложения банков второго уровня.

Ранее мы писали о том, какие имена чаще всего выбирали для детей в Казахстане в 2024 году.