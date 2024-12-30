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Социум

Какие имена чаще всего выбирали для детей в Казахстане в 2024 году

В 2024 году, по сравнению с предыдущим годом, в списке популярных имен мальчиков произошли изменения, из Топ-10 выбыло имя Нұрислам. Лидером среди имен мальчиков стал Мұхаммед, который вытеснил с первой позиции имя Алихан, занимавшее первое место на протяжении последних 10 лет.
Кристина Кобина
Какие имена чаще всего выбирали для детей в Казахстане в 2024 году

Бюро национальной статистики расширило возможности одного из самых популярных онлайн-сервисов — раздел «Популярные имена». Теперь пользователи могут получить более полную и разнообразную информацию о самых распространенных и редких именах среди новорожденных.

Ранее раздел «Популярные имена» предоставлял информацию о топ-10 именах мальчиков и девочек за определенный год и месяц рождения. Теперь в расширенном функционале доступен выбор периода не только за месяц, но и квартал, полугодие, год либо определенный период. Также пользователи могут выбрать до топ-50 популярных/редких имен среди новорожденных в разрезе национальностей и регионов.

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— В 2024 году, по сравнению с предыдущим годом, в списке популярных имен мальчиков произошли изменения, из Топ-10 выбыло имя Нұрислам. Лидером среди имен мальчиков стал Мұхаммед, который вытеснил с первой позиции имя Алихан, занимавшее первое место на протяжении последних 10 лет (с 2014 года), — сообщается на сайте. 

Топ-10 имен среди мальчиков:

  1. МҰХАММЕД
  2. АЙСҰЛТАН
  3. АЛИХАН
  4. МУХАММАД
  5. ОМАР
  6. АЛДИЯР
  7. АМИР
  8. АЛАН
  9. АЛИ
  10. ХАМЗА

Среди девочек в 2024 году в первую десятку вошло имя Мариям, вытеснив из списка имя Амина.

ТОП-10 имен среди девочек:

  1. АЙЛИН
  2. МЕДИНА
  3. АСЫЛЫМ
  4. АЙША
  5. ТОМИРИС
  6. АЯЛА
  7. АЙЫМ
  8. РАЯНА
  9. САФИЯ
  10. МАРИЯМ

С расширением функционала сервиса теперь пользователи могут более детально исследовать изменения в популярных именах, анализировать тренды и культурные особенности выбора имен в Казахстане. 

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