Какие имена чаще всего выбирали для детей в Казахстане в 2024 году

В 2024 году, по сравнению с предыдущим годом, в списке популярных имен мальчиков произошли изменения, из Топ-10 выбыло имя Нұрислам. Лидером среди имен мальчиков стал Мұхаммед, который вытеснил с первой позиции имя Алихан, занимавшее первое место на протяжении последних 10 лет.

Бюро национальной статистики расширило возможности одного из самых популярных онлайн-сервисов — раздел «Популярные имена». Теперь пользователи могут получить более полную и разнообразную информацию о самых распространенных и редких именах среди новорожденных.

Ранее раздел «Популярные имена» предоставлял информацию о топ-10 именах мальчиков и девочек за определенный год и месяц рождения. Теперь в расширенном функционале доступен выбор периода не только за месяц, но и квартал, полугодие, год либо определенный период. Также пользователи могут выбрать до топ-50 популярных/редких имен среди новорожденных в разрезе национальностей и регионов.

— В 2024 году, по сравнению с предыдущим годом, в списке популярных имен мальчиков произошли изменения, из Топ-10 выбыло имя Нұрислам. Лидером среди имен мальчиков стал Мұхаммед, который вытеснил с первой позиции имя Алихан, занимавшее первое место на протяжении последних 10 лет (с 2014 года), — сообщается на сайте.

Топ-10 имен среди мальчиков:

МҰХАММЕД АЙСҰЛТАН АЛИХАН МУХАММАД ОМАР АЛДИЯР АМИР АЛАН АЛИ ХАМЗА

Среди девочек в 2024 году в первую десятку вошло имя Мариям, вытеснив из списка имя Амина.

ТОП-10 имен среди девочек:

АЙЛИН МЕДИНА АСЫЛЫМ АЙША ТОМИРИС АЯЛА АЙЫМ РАЯНА САФИЯ МАРИЯМ

С расширением функционала сервиса теперь пользователи могут более детально исследовать изменения в популярных именах, анализировать тренды и культурные особенности выбора имен в Казахстане.