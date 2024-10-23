Какой будет погода на западе Казахстана 23 октября — прогноз синоптиков

"Казгидромет" представил прогноз погоды на западе Казахстана 23 октября.

В Западно-Казахстанской области днем температура составит +10+15 градусов. На западе, севере и востоке области ожидаются дожди. Ночью температура опустится до +3+8, осадки продолжатся в тех же регионах. Скорость ветра будет колебаться от 9 до 14 м/с, с порывами до 15-20 м/с на севере и востоке.

В Актюбинской области днем температура будет варьироваться от +7 до +12 градусов. В западной, северной и восточной частях также прогнозируются дожди, а утром в этих регионах возможен туман. Ночью температура понизится до +2+7, с продолжением осадков и тумана на западе и севере. Ветер - 9-14 м/с, с порывами до 15-20 м/с на севере и востоке.

В Атырауской области днем температура составит +12+17 градусов, с дождями на юге и востоке области. Ночью температура будет варьироваться от +5 до +10, с сохранением дождей в тех же регионах. Скорость ветра составит 9-14 м/с, с порывами до 15-20 м/с на севере, юге и востоке.

В Мангистауской области в течение дня температура составит +13+18 градусов, осадков не ожидается. Ночью температура понизится до +8+13, также без осадков. Ветер - 9-14 м/с, с порывами до 15-20 м/с на западе и севере области.