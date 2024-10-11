Какой будет погода на западе Казахстана в субботу 12 октября

Казгидромет представил прогноз погоды на западе Казахстана в субботу, 12 октября. Осадков не будет, в ряде регионов ожидается усиление ветра.

"Казгидромет" представил прогноз погоды на западе Казахстана в субботу, 12 октября.

В Западно-Казахстанской области без осадков. Днем +5+10, на западе и юге области +13 градусов, ночью -3+2, на западе и юге области +5 тепла. Ветер усилится до 14 м/c.

В Актюбинской области переменная облачность, без осадков. Днем +2+4 тепла, ночью -1-3 градуса, ветер с порывами до 15 м/c.

В Атырауской области малооблачно, без осадков. Днем +11+13 градусов, ночью +4+6.

В Мангистауской области переменная облачность, без осадков. Днем +18+20 тепла, ночью +11+13 градусов, ветер усилится до 10 м/c.