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Социум

Какой будет зима, рассказали в ДЧС ЗКО

В прошлом году зима выдалась снежной, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Руководитель департамента ДЧС ЗКО Жасулан Джумашев отметил, что прошлом году была очень тяжелая зима. - Мы спасли порядка тысячи человек, более 900 было эвакуировано и почти 200 единиц пассажирского транспорта было вызволено из снежных заносов, - рассказал Жасулан Джумашев. - В этом году жестче поставлена задача дорожным службам на республиканских и местных дорогах. Всего АО «Национальной компании «КазАвтоЖол» нужно 84 единицы техники. Они поставили 51 единицу, остальную спецтехнику они будут брать на договорной
Кристина Кобина
Какой будет зима, рассказали в ДЧС ЗКО
В прошлом году зима выдалась снежной, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Руководитель департамента ДЧС ЗКО Жасулан Джумашев отметил, что  прошлом году была очень тяжелая зима. - Мы спасли порядка  тысячи человек, более 900 было эвакуировано и почти 200 единиц пассажирского транспорта было вызволено из снежных заносов, - рассказал Жасулан Джумашев. - В этом году жестче поставлена задача дорожным службам на республиканских и местных дорогах. Всего АО «Национальной компании «КазАвтоЖол» нужно 84 единицы техники. Они поставили 51 единицу, остальную спецтехнику они будут брать на договорной основе. После этого, Жасулан Джумашев отметил, что согласно данным РГП "Казгидромет" в ноябре ожидается средняя температура, возможны некоторые понижения и повышения температуры. - Декабрь будет менее снежным, чем в прошлом году. Но все равно мы должны готовиться к максимально сложными погодным условиям, - заключил руководитель департамента ДЧС ЗКО.
Жасулан Джумашев Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото Медета МЕДРЕСОВА
прогноз зима

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