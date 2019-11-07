Какой будет зима, рассказали в ДЧС ЗКО

В прошлом году зима выдалась снежной, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Руководитель департамента ДЧС ЗКО Жасулан Джумашев отметил, что прошлом году была очень тяжелая зима. - Мы спасли порядка тысячи человек, более 900 было эвакуировано и почти 200 единиц пассажирского транспорта было вызволено из снежных заносов, - рассказал Жасулан Джумашев. - В этом году жестче поставлена задача дорожным службам на республиканских и местных дорогах. Всего АО «Национальной компании «КазАвтоЖол» нужно 84 единицы техники. Они поставили 51 единицу, остальную спецтехнику они будут брать на договорной