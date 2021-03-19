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Какой же пирог может быть из томатного сока? В Узбекистане такой пирог называют «Красна девица»

https://mgorod.kz/projects/nitem/kakoj-zhe-pirog-mozhet-byt-iz-tomatnogo-soka-v-uzbekistane-takoj-pirog-nazyvayut-krasna-devitsa/
Marat
Какой же пирог может быть из томатного сока? В Узбекистане такой пирог называют «Красна девица»
https://mgorod.kz/projects/nitem/kakoj-zhe-pirog-mozhet-byt-iz-tomatnogo-soka-v-uzbekistane-takoj-pirog-nazyvayut-krasna-devitsa/

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