Какую погоду прогнозируют синоптики в ЗКО 3 декабря

По прогнозу «Казгидромет», в западных областях Казахстана ожидается преимущественно ясная погода без осадков. Однако утренний и ночной туман в некоторых районах может ограничивать видимость. Ветер будет преимущественно юго-восточный, с умеренной силой, но на западе и юге возможны более сильные порывы.

В Западно-Казахстанской области осадков не ожидается. Утром на севере и западе возможен туман. Днем температура воздуха будет колебаться от 0 до +5 градусов. Ночью температура воздуха опустится до 0 -5. Ветер юго-восточный, со скоростью 9-14 метров в секунду.

В Актюбинской области без осадков, туман. Днем: от -5 до +3 градусов. Ночью: до -3 -8, на севере и востоке области до -11 градусов. Ветер юго-западный, 9-14 метров в секунду.

В Атырауской области осадков не ожидается. Днем: от 0 до +5 градусов. Ночью: до 0 -5. Туман возможен на востоке и юге области. Ветер юго-восточный, со скоростью 9-14 метров в секунду.

В Мангистауской области без осадков, туман. Днем: в пределах +2 +7 градусов. Ночью: до 0 -5. Ветер юго-восточный, на западе и юге области может усилиться до 15-20 метров в секунду.