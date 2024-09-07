Во втором квартале 2024 года в сфере здравоохранения и социального обслуживания населения в РК работали 570,5 тысяч. Об этом свидетельствую данные аналитического портала Ranking.kz.

В региональном разрезе больше всего занятых в секторе насчитывалось в Алматы: 72,5 тысяч человек. На второй и третьей строчках расположились Алматинская область (44,1 тысяч человек) и Астана (43,2 тысяч человек). Меньше всего занятых в сфере здравоохранения и социального обслуживания населения насчитывалось в Улытауской области: 5,9 тысяч человек.

Что касается оплаты труда, ситуация следующая: во втором квартале текущего года номинальная заработная плата работников сферы здравоохранения и социального обслуживания населения составила 315 тысяч тенге. При этом индекс реальной заработной платы составил 97,3%, что указывает на снижение покупательной способности заработных плат сотрудников на 2,7%.

По сравнению со среднереспубликанским показателем (403,3 тысяч тенге) заработные платы в сфере здравоохранения и социального обслуживания населения были меньше на 21,9%.

В разрезе регионов наибольшая заработная плата была зарегистрирована у работников сектора в столице: 402,8 тысяч тенге, на 27,9% выше, чем в среднем по стране. В тройку регионов-лидеров также вошли Алматы (335,7 тысяч тенге) и Улытауская область (324,3 тысяч тенге).

Наименьшая заработная плата была зафиксирована у работников Жамбылской области: 276,5 тысяч тенге. Низкие заработные платы были также отмечены в Туркестанской (281,9 тысяч тенге) и Актюбинской (284,1 тысяч тенге) областях.

Работники, непосредственно занимающиеся деятельностью в области здравоохранения, имели номинальную заработную плату в размере 320,2 тысяч тенге. В частности, работники больничных организаций получали 335,6 тысяч тенге, работники сектора врачебной практики и стоматологии — 302,3 тысяч тенге, работники прочих сфер — 292,9 тысяч тенге.

Заработные платы работников в области социального обслуживания населения с обеспечением проживания выросли на 13,4%, до 251,2 тысяч тенге, а без обеспечения проживания — до 242,9 тысяч тенге.

В 2023 году нехватка медицинских кадров в государственном секторе составляла более 4,8 тысяч штатных единиц, включая 3,7 тысяч в городах. В числе наиболее востребованных медицинских работников остаются терапевты, радиологи, анестезиологи-реаниматологи, хирурги и акушеры-гинекологи.



