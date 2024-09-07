Спикер добавил, что среди преступников часто встречаются несовершеннолетние. С начала года возбуждено 168 уголовных дел, задержано 31 человек, из них 12 — несовершеннолетние. Осуждено 13 человек, в том числе двое подростков. Шесть родителей были оштрафованы.

В министерстве внутренних дел напомнили казахстанцам об ответственности за ложное сообщение об акте терроризма, передает Polisia.kz.

— В последнее время участились факты ложных сообщений о заложенных в учреждениях образования взрывных устройствах. По всем таким фактам начаты досудебные расследования. Проводятся все необходимые следственные действия. Каждый ложный вызов - это паника среди мирного населения, срыв работы важных предприятий. Они наносят значительный вред не только в виде материального ущерба, но и неоправданно отвлекают силы и средства экстренных служб. За заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусмотрено наказание, начиная от штрафа до 5000 МРП и вплоть до лишения свободы сроком до 5 лет, — сказал начальник департамента-официальный представитель МВД РК Шынгыс Алекешев.

Он отметил, что к уголовной ответственности за такие преступления привлекаются с 14 лет. Если же несовершеннолетний младше 14 лет, ответственность несут родители. В дополнение к этому, по решению суда на родителей могут обязать возместить ущерб, связанный с расходами на выезд экстренных служб и проверку объектов по ложному вызову

Спикер добавил, что среди преступников часто встречаются несовершеннолетние. С начала года возбуждено 168 уголовных дел, задержано 31 человек, из них 12 — несовершеннолетние. Осуждено 13 человек, в том числе двое подростков. Шесть родителей были оштрафованы.

— Министерство внутренних дел еще раз обращается к родителям - обратите особое внимание на поведение своих детей, обсудите с ними последствия таких действий и объясните, что заведомо ложные сообщения об акте терроризма являются серьезным правонарушением, за которое предусмотрено строгое наказание. Помните, что обеспечение безопасности и правопорядка - наша общая задача. Только совместными усилиями мы можем создать безопасную и спокойную среду для наших детей и общества в целом, — добавил официальный представитель МВД.

Напомним, третьего сентября в полицию поступил звонок о том, что в двух школах Атырау заложены бомбы. Спецслужбы выехали по тревоге, провели проверку и выяснили, что сообщения были ложными.



