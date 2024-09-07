Как сообщили в суде ЗКО, в 2023 году между жительницей Уральска и ТОО был заключен договор об оказании услуг по обучению заработка от продажи недвижимости. Стоимость обучения составила 1,6 миллиона тенге. После заключения договора, по предложению ТОО, женщина перевела строительной компании в ОАЭ 18 016 дирхамов и 40 734 дирхамов для покупки однокомнатной квартиры стоимостью 908 тысяч долларов США в Дубае.

– По договору если заказчик в течение 12 месяцев не достиг финансовых результатов в размере 1,6 миллиона тенге, используя все теоретические и практические знания, полученные на курсе, а также не получил прибыли с инвестиций в проекты по недвижимости, предложенные исполнителем, то исполнитель обязуется вернуть заказчику всю сумму оплаты за обучение и еще доплатить 1,6 миллиона тенге в течение 5 рабочих дней, - сообщили в областном суде.

Однако до сегодняшнего дня квартиру продать не удалось, соответственно женщина не получила прибыль от инвестиции. Тогда она решила обратиться в суд и взыскать с ТОО 3,2 миллиона тенге. Суд рассмотрев дело, вынес решение удовлетворить её иск.

Решение вступило в законную силу.



