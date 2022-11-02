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Происшествия

«КамАЗ» снёс забор частного дома в Атырау

Водитель был пьян. Фото: МВД РК В пресс-службе департамента полиции Атырауской области сообщили, что ДТП произошло первого ноября около 16 часов. «КамАЗ» одной из коммунальных компаний снёс забор частного жилого дома, а следом и стоящий во дворе автомобиль. К счастью, никто не пострадал. Водитель автомобиля 1990 года рождения находился в состоянии алкогольного опьянения. Документы по делу уже собрали и переданы в суд. Подросток ездил за рулём авто без номеров в Атырау Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментиров
Дана Рахметова
«КамАЗ» снёс забор частного дома в Атырау
Водитель был пьян.
«КамАЗ» снёс забор частного дома в Атырау
«КамАЗ» снёс забор частного дома в Атырау
Фото: МВД РК В пресс-службе департамента полиции Атырауской области сообщили, что ДТП произошло первого ноября около 16 часов. «КамАЗ» одной из коммунальных компаний снёс забор частного жилого дома, а следом и стоящий во дворе автомобиль. К счастью, никто не пострадал. Водитель автомобиля 1990 года рождения находился в состоянии алкогольного опьянения. Документы по делу уже собрали и переданы в суд. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
полиция Атырау дом водитель

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