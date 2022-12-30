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Социум

Канат Мусин освобождён от должности министра юстиции

Он стал судьёй Конституционного суда. Фото с сайта primeminister.kz На сайте Акорды сообщается, что президент освободил Каната Мусина от должности министра юстиции Казахстана. Следом мажилис назначил Мусина судьёй Конституционного суда. Также назначены ещё двое судей - проректор по учебной работе Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева Еркин Онгарбаев и директор НИИ правовой политики и конституционного законодательства Сергей Ударцев. Накануне Эльвиру Азимову назначили председателем Конституционного суда. Конституционный суд начнёт работать с первого января 2023 года. Он бу
Дана Рахметова
Канат Мусин освобождён от должности министра юстиции
Он стал судьёй Конституционного суда.
Канат Мусин освобождён от должности министра юстиции
Канат Мусин освобождён от должности министра юстиции
Фото с сайта primeminister.kz На сайте Акорды сообщается, что президент освободил Каната Мусина от должности министра юстиции Казахстана. Следом мажилис назначил Мусина судьёй Конституционного суда. Также назначены ещё двое судей - проректор по учебной работе Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева Еркин Онгарбаев и директор НИИ правовой политики и конституционного законодательства Сергей Ударцев. Накануне Эльвиру Азимову назначили председателем Конституционного суда. Конституционный суд начнёт работать с первого января 2023 года. Он будет рассматривать обращения граждан на соответствие Конституции нормативных правовых актов, непосредственно затрагивающих их конституционные права и свободы. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
суд Казахстан

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