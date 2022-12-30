Канат Мусин освобождён от должности министра юстиции

Он стал судьёй Конституционного суда. Фото с сайта primeminister.kz На сайте Акорды сообщается, что президент освободил Каната Мусина от должности министра юстиции Казахстана. Следом мажилис назначил Мусина судьёй Конституционного суда. Также назначены ещё двое судей - проректор по учебной работе Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева Еркин Онгарбаев и директор НИИ правовой политики и конституционного законодательства Сергей Ударцев. Накануне Эльвиру Азимову назначили председателем Конституционного суда. Конституционный суд начнёт работать с первого января 2023 года. Он бу