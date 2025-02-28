Канат Шарлапаев назначен помощником президента

Он освобожден от должности министра промышленности и строительства.

Указом главы государства Шарлапаев Канат Бисимбаевич назначен помощником президента Казахстана по экономическим вопросам, он освобожден от ранее занимаемой должности. Об этом сообщается на сайте Акорды. Вместо него кресло министра занял Ерсайын Нагаспаев.

Ранее Канат Шарлапаев занимал пост министра промышленности и строительства. Во время его работы в Казахстане остро встал вопрос утильсбора.

Шарлапаев Канат Бисимбаевич родился в 1981 году в Саратовской области. Окончил Саратовский социально-экономический университет по специальности «Бухгалтерский учёт и аудит», магистратуру Cranfield School of Management в Великобритании по специальности «Финансы и управление».

С 2008 по 2022 год занимал должности от старшего аналитика до старшего вице-президента «Ситибанк Россия» и регионального директора по стратегии, планированию и анализу на развивающихся рынках Африки, Ближнего Востока и Восточной Европы инвестбанка «Сити» (ОАЭ).

С февраля 2022 по сентябрь 2023 года — председатель правления АО «Национальный управляющий холдинг „Байтерек“».

С 4 сентября 2023 года по 28 февраля 2025 года — министр промышленности и строительства Республики Казахстан.