Канат Тосекбаев. Фото из архива "МГ" На должность руководителя управления здравоохранения он был назначен в октябре 2018 года. Канат Тосекбаев начал свою трудовую деятельность фельдшером скорой медицинской помощи. В разное время работал главным врачом в детской инфекционной больнице Алматы и на станции скорой медицинской помощи Астаны. Также Тосекбаев возглавлял управление здравоохранения Западно-Казахстанской области с марта 2017 года по октября 2018 года. Выпускник Казахского государственного медицинского университета и высшей медицинской школы Ганновера. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.