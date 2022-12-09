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Социум

Капитальный ремонт школы затягивается в ЗКО

В это же время дети учатся в тесном и неприспособленном здании другого учреждения, передаёт портал «Мой ГОРОД». Фото Бауыржана Ахметжана Руководитель филиала РОО «Әділдік жолы» по ЗКО Бауыржан Ахметжан сообщил, что в школе села Мерей Таскалинского района идёт капитальный ремонт, который должен был завершиться 30 ноября. Подрядной организацией является ТОО «НурТехСервис» из Кызылорды. – Руководитель районного отдела образования Айгуль Касимова седьмого апреля этого года подписала договор с подрядчиком на сумму 263,4 миллионов тенге. Далее капремонт остался без полного контроля. Кстати, она у на
Арайлым Усербаева
Капитальный ремонт школы затягивается в ЗКО
В это же время дети учатся в тесном и неприспособленном здании другого учреждения, передаёт портал «Мой ГОРОД».
Капитальный ремонт школы затягивается в ЗКО
Капитальный ремонт школы затягивается в ЗКО
Фото Бауыржана Ахметжана Руководитель филиала РОО «Әділдік жолы» по ЗКО Бауыржан Ахметжан сообщил, что в школе села Мерей Таскалинского района идёт капитальный ремонт, который должен был завершиться 30 ноября. Подрядной организацией является ТОО «НурТехСервис» из Кызылорды.
– Руководитель районного отдела образования Айгуль Касимова седьмого апреля этого года подписала договор с подрядчиком на сумму 263,4 миллионов тенге. Далее капремонт остался без полного контроля. Кстати, она у нас спросила, есть ли у нас разрешение на проверку. Хотя это мониторинг и анализ бюджетных денег и мы не мониторим ход строительство личной недвижимости чиновников, - говорит Бауыржан Ахметжан.
Пятого декабря общественники всё же выехали в село Мерей и установили, что работы по капремонту до сих пор в разгаре, проделано около 90% всех работ. К примеру, часть пластиковых окон и дверей не установлены, во многих местах отсутствует электрическое освещение, не убран строительный мусор, а также не до конца сделан спортзал. Во время визита общественников бригада поставщика отсутствовала, а на объекте работали только установщики пластиковых окон и маляры в спортзале.
– В это же время дети учатся в тесном и неприспособленном здании другого учреждения. Из-за халатного бездействия отдела образования Таскалы и недобросовестного выполнения своих договорных обязанностей ТОО «НурТехСервис», нарушаются права несовершеннолетних учащихся. Факты сегодня направили прокурору области Шалабаеву, - отметил Бауыржан Ахметжан.
В пресс-службе управления образования ЗКО сообщили, что договор до капитальном ремонте сельской школы действительно был заключен седьмого апреля. Подрядной организацией является ТОО «НурТехСервис», сумма - 263,4 миллионов тенге.
– Нормативная продолжительность капитального ремонта составляет шесть месяцев, строительнло-монтажные работы начались 13 апреля,  срок завершения - 13 октября. Сроки выполнения работ в договоре подряда определяются календарным планом строительно-монтажных работ, входящим в проект организации строительства, прошедшим экспертизу в составе проектной  документации и являющимся неотъемлемой частью договора, а также графиком финансирования строительно-монтажных работ, привязанным к календарному плану, - сообщили в ведомстве.
В связи с этим завершить строительно-монтажные работы в управлении образования обещали уже 20 декабря.
Капитальный ремонт школы затягивается в ЗКО
Капитальный ремонт школы затягивается в ЗКО
Капитальный ремонт школы затягивается в ЗКО
Капитальный ремонт школы затягивается в ЗКО
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ремонт школа

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