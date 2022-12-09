Капитальный ремонт школы затягивается в ЗКО

– Руководитель районного отдела образования Айгуль Касимова седьмого апреля этого года подписала договор с подрядчиком на сумму 263,4 миллионов тенге. Далее капремонт остался без полного контроля. Кстати, она у нас спросила, есть ли у нас разрешение на проверку. Хотя это мониторинг и анализ бюджетных денег и мы не мониторим ход строительство личной недвижимости чиновников, - говорит Бауыржан Ахметжан.Пятого декабря общественники всё же выехали в село Мерей и установили, что работы по капремонту до сих пор в разгаре, проделано около 90% всех работ. К примеру, часть пластиковых окон и дверей не установлены, во многих местах отсутствует электрическое освещение, не убран строительный мусор, а также не до конца сделан спортзал. Во время визита общественников бригада поставщика отсутствовала, а на объекте работали только установщики пластиковых окон и маляры в спортзале.
– В это же время дети учатся в тесном и неприспособленном здании другого учреждения. Из-за халатного бездействия отдела образования Таскалы и недобросовестного выполнения своих договорных обязанностей ТОО «НурТехСервис», нарушаются права несовершеннолетних учащихся. Факты сегодня направили прокурору области Шалабаеву, - отметил Бауыржан Ахметжан.В пресс-службе управления образования ЗКО сообщили, что договор до капитальном ремонте сельской школы действительно был заключен седьмого апреля. Подрядной организацией является ТОО «НурТехСервис», сумма - 263,4 миллионов тенге.
– Нормативная продолжительность капитального ремонта составляет шесть месяцев, строительнло-монтажные работы начались 13 апреля, срок завершения - 13 октября. Сроки выполнения работ в договоре подряда определяются календарным планом строительно-монтажных работ, входящим в проект организации строительства, прошедшим экспертизу в составе проектной документации и являющимся неотъемлемой частью договора, а также графиком финансирования строительно-монтажных работ, привязанным к календарному плану, - сообщили в ведомстве.В связи с этим завершить строительно-монтажные работы в управлении образования обещали уже 20 декабря. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.