Капитальный ремонт школы затягивается в ЗКО

В это же время дети учатся в тесном и неприспособленном здании другого учреждения, передаёт портал «Мой ГОРОД». Фото Бауыржана Ахметжана Руководитель филиала РОО «Әділдік жолы» по ЗКО Бауыржан Ахметжан сообщил, что в школе села Мерей Таскалинского района идёт капитальный ремонт, который должен был завершиться 30 ноября. Подрядной организацией является ТОО «НурТехСервис» из Кызылорды. – Руководитель районного отдела образования Айгуль Касимова седьмого апреля этого года подписала договор с подрядчиком на сумму 263,4 миллионов тенге. Далее капремонт остался без полного контроля. Кстати, она у на