Первый заместитель министра энергетики РК Узакбай Карабалин не исключает повторного снижения цен на бензин в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz. Иллюстративное фото с сайта oilnews.kz Иллюстративное фото с сайта oilnews.kz "Если цена на нефть снова понизится, то и бензин, конечно, подешевеет. Но если цена на нефть повысится, то и цены на бензин придется поднять", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов в ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций. "Как вы знаете, за последние 1-2 месяца мы три раза снижали цену на бензин из-за снижения цен на нефть", - напомнил вице-министр. В этом месяце в Казахстане бензин марки Аи-92 подешевел до 99 тенге. "В соответствии с подпунктом 15 статьи 7, подпунктом 3 пункта 2 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 20 июля 2011 года "О государственном регулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов", приказываю: установить предельные цены на розничную реализацию нефтепродуктов, на которые установлено государственное регулирование цен, в следующих размерах с учетом НДС: дизельное топливо - 99 тенге за литр; Аи-80 - 89 тенге за литр; Аи-92/93 - 99 тенге за литр", - говорилось в приказе министра энергетики Владимира Школьника.