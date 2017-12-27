Караганда стала вторым городом, где появилась чемпионская ёлка из спортивных медалей, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Ее высота ничем не уступает атырауской елке, колличество медалей на новогодней красавице  также довольно внушительное. Центр карагандинской елки украшает большой боксерский пояс. - Мы решили перенять эстафету у атырауских спортсменов и показать достижения нашего региона всему Казахстану. Надеемся, что другие области тоже откликнутся на наш призыв, - рассказывают спортсмены из Караганды. Напомним, что в Атырау на украшение чемпионской елки, высота которой составляет 2 метра ушло 1000 медалей разного достоинства. Награды были завоеваны спортсменами Атырауской области в 2017 году. Большинство медалей были получены за призовые места на чемпионатах мира в различных видах спорта, в том числе и параолимпийских. - Этот новогодний challenge придуманный нашими спортсменами направлен в первую очередь на популяризацию спорта и повышению командного духа наших спортсменов, - рассказал руководитель управления физической культуры и спорта Атырауской области Азамат БЕКЕТ. OcOdgC1pmYA Ерлан ОМАРОВ