Ее высота ничем не уступает атырауской елке, колличество медалей на новогодней красавице также довольно внушительное. Центр карагандинской елки украшает большой боксерский пояс. - Мы решили перенять эстафету у атырауских спортсменов и показать достижения нашего региона всему Казахстану. Надеемся, что другие области тоже откликнутся на наш призыв, - рассказывают спортсмены из Караганды. Напомним, что в Атырау на украшение чемпионской елки, высота которой составляет 2 метра ушло 1000 медалей разного достоинства. Награды были завоеваны спортсменами Атырауской области в 2017 году. Большинство медалей были получены за призовые места на чемпионатах мира в различных видах спорта, в том числе и параолимпийских. - Этот новогодний challenge придуманный нашими спортсменами направлен в первую очередь на популяризацию спорта и повышению командного духа наших спортсменов, - рассказал руководитель управления физической культуры и спорта Атырауской области Азамат БЕКЕТ. OcOdgC1pmYA