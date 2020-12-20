Иллюстративное фото из архива "МГ" 19 декабря вышло новое постановление главного санитарного врача Атырауской области Амантая Жумагалиева. Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции COVID-19, Атырауская область отнесена в «красную зону» и с учетом продолжающегося ежедневного роста регистрации случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией среди населения в регионе были усилены карантинные меры. Так, на месторождении Тенгиз будет продлен карантин до стабилизации эпидемиологической ситуации, было дано поручение организовать размещение рабочих перед заездом на вахту. Кроме этого, продлевается запрет на проведение массовых мероприятий (праздничных, зрелищных культурно-массовых, спортивных, образовательных мероприятий, выставок, корпоративов, форумов, конференций, а также семейных, памятных мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок и т. д.), в том числе на дому и иных мероприятий с массовым скоплением людей. Запрещена деятельность развлекательных объектов, банкетных залов, игровых площадок всех видов (за исключением дворовых), ночных клубов, баров, караоке, компьютерных и игровых клубов, кальянных, букмекерских контор, оказания кейтеринговых услуг и услуг по организации праздников, детских дошкольных учреждений независимо от форм собственности (за исключением дежурных групп). Приостанавливается работа объектов культуры, включая индивидуальные, групповые репетиции, театров, кинотеатров. Разрешена деятельность: – школ с контингентом от 5 до 180 человек, с численностью детей в классах до 15 человек; дежурных классов в организациях образования для обучающихся предшкольных, 1-4 классов по заявлению родителей при соблюдении комплектации классов не более 15 детей; – детские кабинеты коррекции, детские образовательные центры, детские развивающие центры, кружки, курсы для детей (группы не более 15 человек), по записи, график работы с 9.00 до 18.00; – дежурные группы детских дошкольных организаций (с количеством не более 15 детей), с соблюдением расстояния между койками не менее 1 метра в спальных помещениях. – медицинские центры, кабинеты, стоматологии (по записи) с 9.00 до 18.00; – объекты в сфере оказания услуг по проживанию населения (гостиницы, отели, дома отдыха и другие) с заполняемостью их обеденных залов не более 50%; – религиозные объекты (мечети, церкви, соборы, синагоги и другие), разрешить работать только в будние дни с обеспечением заполняемости не более 30% и не менее 5 м2 на одного посетителя. Запретить проведение массовых мероприятий (жума намаз, религиозных обрядов и других); – продуктовые магазины с 9.00 часов до 22.00 часов (реализация продуктов питания должна производится только в фасованном виде, за исключением овощей и фруктов); – продовольственные и непродовольственные рынки – график работы с 9.00 до 19.00 в будние дни, в субботний день с 09.00 до 17.00 с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима, с запретом работы в воскресный день; – торговые дома и ТРЦ (павильоны, бутики), торговые сети, непродовольственные магазины – разрешено работать только в будние дни: с 9.00 до 22.00, в субботний день с 9.00 до 17.00 (заполняемость не более 30% от вместимости объекта, из расчета не менее 4 кв. м на 1 посетителя) с запретом работы в воскресный день, за исключением продуктовых супермаркетов и аптек, расположенных в них; – объектам общественного питания, в будние дни с 9.00 до 22.00 (без проведения коллективных мероприятий, с установлением не более 30 посадочных мест, обеспечением соблюдения расстояния между столами не менее 2 метров, посадка за одним столом не должна превышать более 4 человек), фудкортам работать только на вынос. – салоны красоты, парикмахерские, объекты оказывающие косметологические услуги, SPAцентры (салоны), с 9.00 до 18.00 по предварительной записи (заполняемость объекта из расчета не менее 4 кв. м на 1 посетителя). – фитнес-центры, спортивно-оздоровительные объекты, спортивные и тренажерные залы – по предварительной записи, разрешено работать только в будние дни: с 7.00 до 22.00 (заполняемость не более 50% от вместимости объекта, из расчета не менее 5 кв. м на 1 посетителя). В субботние и воскресные дни приостановить; – бани, сауны, СПА-центры, бассейны – по предварительной записи, разрешено работать только в будние дни с 7.00 до 22.00. В субботние и воскресные дни приостановить; Режима работы общественного автотранспорта - с 6.00 до 23.00, с максимальным выходом общественного транспорта на линии в часы пик.