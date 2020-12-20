Люди заявили, что две недели не могут сдать анализ на COVID-19, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Жители Уральска пожаловались на отсутствие ПЦР-тестов в центре экспертизы ЗКО Иллюстративное фото из архива "МГ" В редакцию "МГ" обратился житель Уральска Евгений, который рассказал, что его маме необходимо ехать на лечение в Россию. Для того чтобы попасть туда, женщине необходимо было сдать анализ на коронавирусную инфекцию. В частных клиниках цена на эту услугу оказалась не по карману, и в управлении здравоохранения мужчине посоветовали обратиться в департамент санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО. – В частных лабораториях с нас запросили от 13 до 20 тысяч тенге. Мы приехали в СЭС, где нам сказали, что у них нет ПЦР-тестов, а когда они появятся - и вовсе не стали уточнять, - возмущается мужчина. Другая жительница города Сандугаш обратилась за этой же услугой, так как ей необходимо также выехать за пределы страны. – Естественно я искала где подешевле. В частных лабораториях было дорого, а в СЭС цены оказались более менее приемлемы. ПЦР-тестирование там стоит чуть более восьми тысяч тенге. Но приехав на место, я узнала, что тестов нет и в ближайшее время не будет. Почему аким говорит, что цена на тесты снизилась, что его без проблем сдать, а на деле все по-другому? Значит руководство области вводят в заблуждение, докладывают, что на местах все под контролем, а на деле все по-другому, - говорит Сандугаш. Между тем в пресс-службе департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО сообщили, что в центре в достаточном количестве имеются ПЦР-тесты. – ГКП на ПХВ "Центр национальной экспертизы" временно приостановил прием анализов на ПЦР-тестирование на платной основе. Проводится только бесплатный плановый сбор анализов у контактных лиц, зараженных, медработников и людей, находящихся в группе риска, - сообщили в ведомстве. Напомним, ранее на заседании оперативного штаба по нераспространению коронавирусной инфекции сообщили, что в 10 лабораториях области люди могут сдать анализы на COVID-19: 1. Филиал РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК по ЗКО; 2. ГКП на ПХВ «Областная многопрофильная больница»; 3. КДЛ «Олимп»; 4.  ГКП на ПХВ «Бурлинская районная больница»; 5. ТОО «Медицинский центр»; 6. Филиал «Уральская противочумная станция» РГП на ПХВ «ННЦООИ»; 7. ТОО «СВА Интертич»; 8. ТОО «INVIVO»; 9. ЗКАТУ им. Жангир хана; 10. ТОО «A-Class Medical» (по договору). Для удобства жителей адреса и график работы лабораторий опубликованы на сайте stopcovid.kz. Стоимость ПЦР-тестирования начинается от 6 тысяч тенге.  