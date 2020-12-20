Как сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО, 20 декабря в садоводческом товариществе «Парус», по улице Красивая, 34, в дачном жилом доме произошел пожар на площади 20 квадратных метров. - Во время пожара обрушилась кровля и стены, дом полностью сгорел. В 2.48 пожар был ликвидирован. На месте был обнаружен обгоревший труп хозяина (предварительный возраст - 40-45 лет). Силами ДЧС вынесен газовый баллон объемом 27 литров. Причина пожара устанавливается. На месте работали 5 единиц техники и 13 пожарных, - пояснили в пресс-службе ведомства.