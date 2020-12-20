Как сообщили на официальной странице городского акимата в социальной сети Instagram, 19 декабря в 00.30 произошла авария на водопроводе по адресу: ул. Молдагулова, 16.

Вследствие аварии без воды остались дома № 192, 192/1, 194, 196, 198 по улице Курмангазы, дома № 181, 183, 185, 187, 189 по улице Кердери, дома №

8/1, 16, 18, 20, 22, 25, 23

по улице Молдагуловой, здание Мелькрупкомбината, а также частный сектор по улицам Кердери и Молдагулова, АЗС "Гелиос", ТОО "Болашак", ПСП "Серик", ресторан "Акжайык".

Приносим извинения за временные неудобства

, - сообщили в городском акимате.

– На месте работают четыре единицы техники и одна аварийная бригада. Планируется замена водопровода протяжённостью 25 метров. Планируется к 18.00 сегодняшнего дня (20 декабря - прим. автора) устранить аварию.