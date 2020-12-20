14 декабря в следственном изоляторе в Атырау был задержан 20-летний житель города, который спрятал на дно ведра с мясом и картошкой подозрительное вещество зеленого цвета. Сотрудники учреждения выяснили, кому предназначалась посылка. Как оказалось, курьер собирался передать эту посылку своему сверстнику, который был временно задержан за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и убийство. — При осмотре сосуда с горячей едой был обнаружено вещество зеленого цвета, похожее на траву с резким запахом. Незаконная посылка была упакована в два пакета. В учреждение УГ-157/1 была вызвана следственная группа Атырау, сам курьер был задержан сотрудниками учреждения. В настоящее время подозрительная посылка направлена на судебную экспертизу. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 297 УК РК «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов», — сообщил начальник отдела режима и охраны учреждения УГ-157/1 Асылбек Рахманов. Стоит отметить, что это уже третья за последнюю неделю незаконная передача подозреваемым, находящимся в учреждении. Ранее была пресечена попытка передать подобную траву в йогурте, затем при проверке посылок при помощи рентген аппарат были обнаружены 4 мобильных телефона, спрятанных в горячем блюде.