Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в межведомственной комиссии по нераспространению коронавирусной инфекции по РК, за прошедшие сутки, 19 декабря, были зарегистрированы 652 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них 37 случаев приходится на ЗКО. Всего в стране подтверждено 146 584 случая, из них 8782 - в ЗКО. - Лечение от КВИ продолжают получать 25 350 человек, из них в стационарах находится – 4 482 пациента. В тяжелом состоянии – 259 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 38 пациентов, на аппарате ИВЛ –37 пациентов, - пояснили в межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19. Также в МВК РК отметили, что за прошедшие сутки было зарегистрирован 25 случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 4 случая с летальным исходом. За сутки выздоровели 61 человек. - С 1 августа зарегистрировано 44 385 заболевших, случаев с летальным исходом - 474, всего выздоровели – 32 183 человека, - пояснили в МВК РК.