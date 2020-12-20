По информации пресс-службы ДЧС ЗКО, 19 декабря в поселке Курглоозерное на пересечении улиц Первомайской и Строителей в автомобиле ВАЗ-21010 горел моторный отсек и панель приборов. - Владелец по страховке 1988 года рождения, спал на заднем сиденье автомобиля. Мужчина получил термические ожоги лица, спины, левой ноги и кисти на площади 20% и госпитализирован в больницу. Пожар ликвидирован в 6.15, - рассказали в пресс-службе.