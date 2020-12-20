Иллюстративное фото из архива "МГ" Сотрудники Тенгизского отделения полиции Жылыойского района Атырауской области пресекли попытку проникновения на месторождение группы лиц в объезд блокпоста. Старший инспектор патрульной полиции Тенгизского поселкового отделения Тлеуке Кумаров увидел автомашину Lada Granta, двигавшуюся в направлении Тенгиза. Он сообщил об этом руководству и выехал на перехват. Следом направились и его коллеги. Автомобиль удалось остановить на подъездах к вахтовому поселку, им управлял 31-летний житель города Кульсары Жылыойского района. Кроме него в салоне находились четверо мужчин, двое из которых являлись гражданами России, проживающими в городе Оренбурге. В ходе проверки документов выяснилось, что трое пассажиров, включая одного россиянина, не имели на руках справок о прохождении ПЦР-теста. Все они направлялись в компанию ТОО "Инженерные сети", расположенную на территории вахтового поселка Тенгиз. В настоящее время собранный по данному инциденту материал передан в районный санитарно-эпидемиологический отдел для принятия соответствующего решения.