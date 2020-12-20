Иллюстративное фото из архива "МГ" Директор ЗКОФ АО «НК КазАвтоЖол» Еркебулан Жуманов рассказал, что в этом году разработана проектно-сметная документация по устройству и обслуживанию системы взимания платы на автомобильных дорогах республиканского значения, а именно на автодороге Уральск-Каменка-гр.РФ и автодороге граница РФ –Шымкент. - Подрядчиком является консорциум ТОО «ComputerVision Techologies», ТОО «Теміржол жөндеу» и ТОО «FAR EASTERN ELECTRONIC TOLL COLLECTION CO.LTD», - отметил директор ЗКОФ АО «НК КазАвтоЖол». - Проектом предусмотрено устройство пункта стационарного контроля (контрольная арка с функцией фиксации передвижения автотранспортных средств по участку платности) и центр работы с клиентами (модульный контейнер с рабочим персоналом, где производится взимание платы за передвижение транспортных средств). На построенные восемь арок контроля уже подано электроснабжение. Стоит отметить, что представителями филиала выполнена инвентаризация правоустанавливающих документов на вышеуказанные дороги, в том числе государственные акты, паспортизация. К слову, уже были проведены общественные слушания в Чингирлауском, Сырымском, Теректинском, Таскалинском районах, в районе Байтерек и в Уральске. - До 1 мая 2021 года планируется работа объектов в тестовом режиме, без взимания платы за проезд, - пояснил Еркебулан Жуманов.