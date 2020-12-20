Женщины, отбывающие наказание в учреждении УГ–157/11 департамента уголовно-исполнительной системы по Атырауской области, получили консультацию по вопросам трудоустройства и социальной помощи, предоставляемой государством. Осужденных проконсультировали приглашенные специалисты и ответы на все интересующие их вопросы. Кроме этого, женщинам рассказали о новых изменениях в действующем законодательстве и посоветовали пройти обучение по программе курса после выпуска. В связи с нынешней пандемией COVID-19 в стране все приемы проводятся онлайн и с соблюдением всех санитарных требований. Сегодня в учреждении отбывают наказание более 150 женщин.