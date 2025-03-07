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Бизнес-новости

Kaspi запустил оплату со счета Kaspi Pay в сервисе Alipay+

Многие казахстанцы в Китае оплачивают свои покупки с помощью сервиса Alipay+ прямо в мобильном приложении Kaspi.kz.Индивидуальные предприниматели тоже пользовались этим сервисом, например, для закупа товаров в Китае. Для этого приходилось сначала переводить деньги со своего бизнес-счета Kaspi Pay на свою карточку Kaspi Gold.Теперь ИП могут делать оплату прямо со своего счета Kaspi Pay в сервисе Alipay+ в приложении Kaspi.kz. Это удобно и полностью соответствует требованиям валютного законодательства.Оплата покупок со cчета в Kaspi Pay доступна всем ИП - партнерам Kaspi.kz. Подробнее читайте в
Анастасия Ломаева
Kaspi запустил оплату со счета Kaspi Pay в сервисе Alipay+

Многие казахстанцы в Китае оплачивают свои покупки с помощью сервиса Alipay+ прямо в мобильном приложении Kaspi.kz.

Индивидуальные предприниматели тоже пользовались этим сервисом, например, для закупа товаров в Китае. Для этого приходилось сначала переводить деньги со своего бизнес-счета Kaspi Pay на свою карточку Kaspi Gold.

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Теперь ИП могут делать оплату прямо со своего счета Kaspi Pay в сервисе Alipay+ в приложении Kaspi.kz. Это удобно и полностью соответствует требованиям валютного законодательства.

Оплата покупок со cчета в Kaspi Pay доступна всем ИП - партнерам Kaspi.kz. Подробнее читайте в сервисе Kaspi Гид для партнеров.

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