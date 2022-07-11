Kaspi Жұма пройдет 15,16 и 17 июля

В Казахстане вновь пройдет всенародный праздник выгодных покупок Kaspi Жұма от Kaspi.kz! 15, 16 и 17 июля все покупки в интернет-магазине на Kaspi.kz и в магазинах партнеров в городах по всему Казахстану в рассрочку на 24 месяца! Глава и сооснователь Kaspi.kz Михаил Ломтадзе прокомментировал: «Наши любимые клиенты и партнеры давно ждали проведения Kaspi Жума, всенародного праздника выгодных покупок. В этом году Kaspi Жума станет самой масштабной. В интернет-магазине на Kaspi.kz представлены более 2 миллионов товаров с бесплатной доставкой. В празднике принимают участие 70 тысяч лучших магазино